30日に最終回を迎えるフジテレビ系ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』(毎週火曜21:00～)主演の森川葵から、10月7日スタートの同枠ドラマ『新東京水上警察』主演の佐藤隆太へ、バトンタッチが行われた。

それぞれ異なる世界観を持つドラマだが、『スティンガース』の最終回に佐藤が『新東京水上警察』の役柄でカメオ出演。

佐藤がこのシーンの撮影を終えると、森川は「学生の頃からいろんな作品で見ていた佐藤さんが『スティンガース』に出てくださるのはうれしいのですが、共演してなくて…私最終回けっこういないんです(笑)」と残念がる。佐藤は「(『スティンガース』の現場に)ご一緒したことがあるスタッフさんやキャストもいて、とても楽しかったです。あっという間でした!」と話すも、「なんで(森川が)いてくださらなかったんですか!」と嘆いた。

そんな中、森川が「同じ警察ドラマということで、同じ刑事へバトンを渡せてうれしいです。『新東京水上警察』楽しみにしています!」と伝えると、佐藤は「事件モノとして続くので、スティンガースの皆さんがつくった勢いをそのまま引き継げたらいいなと思います。僕たちも突っ走って行きます!」と熱く意気込んだ。

コメント全文は、以下の通り。

■森川葵

――『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』最終回の見どころは？

「ここまで積み上げてきた“スティンガース”のチームワークで事件を解決していくところ、そして本当の敵は誰だったのか。そこに注目して観ていただきたいです。そしてやはり隆太さんを探していただきたいです！ミッションです」

――バトンを渡す佐藤さんへエールとメッセージをお願いします。

「佐藤さんに出演いただくシーンに私いなくて…ご一緒したかったです。どうやら『新東京水上警察』は撮影が既に終わっていると聞きまして…本当にお疲れさまでした。警察ドラマから警察ドラマへ、しかも学生の頃からいろんな作品で見ていた佐藤さんにバトンタッチできるということで、すごく嬉しいです。ドラマ楽しみにしています！」

■佐藤隆太

――『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』最終回にカメオ出演することについて。

「あっという間に終わってしまいましたけど、とても楽しかったです。今までお会いしたことあるスタッフさんもいましたし、知っている共演者の方もいたので、楽しくてもうちょっといたかったですね。森川さんと共演できなかったのは心残りですが…。最終回のどこかに出ていますので、“佐藤を探せ”ということで、楽しみのひとつにしていただけたら嬉しいです」

――バトンを受け取っていかがですか？

「同じ事件モノとして続くということで、お互いのドラマで高め合って、『スティンガース』がつくった勢いをそのまま引き継いでいけたらと思っています。僕らも突っ走っていきます！」

【編集部MEMO】

フジテレビ火9ドラマ『人事の人見』の松田元太からバトンを受け取った森川葵は「この楽しいドラマの流れを引き継いでいきたいなと思っています！私たちのドラマは“おとり捜査”で、いろんな現場に変装しながら潜入して、犯人を捕まえるというお話ですが、堅苦しくなく、楽しくみんなで見られる楽しいドラマになっています」とアピールしていた。

