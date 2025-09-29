【2025年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、栗やさつまいもを使用した秋を感じるスイーツが発売されています。

2025年9月の新商品5品まとめ(9月30日～10月6日)

「プリンケーキパフェ 栗三昧」(399円)

価格 : 399円

販売地域 : 東北、関東、山梨県、長野県、石川県、福井県、東海、近畿、中国、四国

マロンダイスやマロンクリーム、マロンペースト、スイートマロン生地と栗づくしの具材が乗ったプリンケーキパフェ。食感や風味の異なる具材で栗が存分に楽しめます。

「7プレミアム まるで蜜芋」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 全国

冷凍した果実を食べているかのような食感と果実感が人気の「まるで」シリーズの蜜芋味のアイスバーです。

「7プレミアム ブリュレデニッシュ 大学芋風」(183円)

価格 : 183円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

黒ごま入りのデニッシュ生地となめらかな芋ホイップ、カリカリとした飴の食感が楽しめるパンスイーツです。

「モンブラン生どら焼」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

イタリア栗を使用した風味豊かなマロンクリームとマロンダイス入りのホイップクリームを、ふんわり焼き上げたどらやき生地で挟んだ商品です。

※10月1日以降順次発売

「シャインマスカット大福 みるくクリーム」(237円)

価格 : 237円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

柔らかいもち生地で、みるくクリームとみずみずしいシャインマスカットを丸ごと一粒包んだ大福です。

※10月1日以降順次発売

まとめ

今週は、秋の味覚を楽しめるスイーツが目白押し!

大学芋のような味わいが楽しめる「7プレミアム ブリュレデニッシュ 大学芋風」は、カリカリとした食感と柔らかなデニッシュ生地のギャップがたまらない!

ふんだんに栗を使用した「プリンケーキパフェ 栗三昧」や、どら焼きにモンブランを挟んだ「モンブラン生どら焼」は、栗の控えめな甘さが口いっぱいに広がります。

そのほかまるでお芋を食べているような「7プレミアム まるで蜜芋」や、シャインマスカットを贅沢に一粒包んだ「シャインマスカット大福 みるくクリーム」など、今しか食べられない商品ばかりなので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用