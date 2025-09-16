【2025年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、旬のさつまいもを感じられる菓子パンや、お月見にぴったりなお団子など、秋を感じるラインナップとなっています。

2025年9の新商品5品まとめ(9月16日～9月22日)

「ホイップだけどら」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、静岡県、中国、四国

ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、乳のコクを感じるホイップクリームだけを挟んだ和洋折衷スイーツです。

「7プレミアム おいものオムレット3個入」(159円)

価格 : 159円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、東海、近畿、福岡県、佐賀県

チョコチップ入りのさつまいも風味のホイップクリームと、さつまいも餡をパンケーキ生地にはさみました。

「7プレミアム まるで巨峰」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 全国

冷凍した果実を食べているかのような食感と果実感が人気の「まるで」シリーズの巨峰味のアイスバーです。

「ダブルカスタードクリーム」(203円)

価格 : 203円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

2種類の異なるなめらかなカスタードクリームを使用し、月見をイメージしたスイーツ系の菓子パンです。

「お月見こもち 芋あん&こしあん」(205円)

価格 : 205円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

なめらかなこしあんを包んだ白団子と、芋の風味がしっかりと感じられる芋あんを包んだ月に見立てた黄色団子が入った、お月見らしい見た目のお団子です。

まとめ

さつまいもを使用した「7プレミアム おいものオムレット3個入」や、2種類のカスタードクリームが楽しめる「ダブルカスタードクリーム」は、おやつどきはもちろん、朝食や小腹が空いたときにもぴったりな満足感の高い商品。

生地にホイップクリームをふんだんに挟んだ「ホイップだけどら」は、一口食べたとたんクリームの甘さが口いっぱいに広がります。

さらに店頭では、巨峰果汁を61％も使用した「7プレミアム まるで巨峰」や、お月見をモチーフにした「お月見こもち 芋あん&こしあん」といった、見た目も味わいも秋を感じさせてくれる商品が目白押し! ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用