【2025年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、お月見に見立てたミルクプリンや、お芋の甘みを楽しめるスフレケーキなど、一足はやく秋を感じられる商品が発売されています。

2025年9月の新商品5品まとめ(9月1日～9月7日)

「お月見クレープ」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

くちどけの良いもちもち食感のココアクレープ生地とプリンクリームとミルククリーム、みたらしソースを包んだまるで十五夜の月のような可愛らしい見た目のクレープです。

「おつきみるくぷりん」(259円)

価格 : 259円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

こだわりの卵を使用したカスタードミルクプリンの上に、雲と月を模したミルクホイップとカスタードクリームをのせた、お月見らしい見た目のプリンです。

「7プレミアム おいものスフレ 3号」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

お芋の味わいとふんわりしっとりとした食感を楽しめる3号サイズのスフレケーキです。

「7プレミアム 杏仁大好きな白くま」(397円)

価格 : 397円

販売地域 : 全国

杏仁氷にいちごソースを混ぜ込み、杏仁風アイス、いちご果肉、杏仁風わらび餅をのせた味わいの変化が楽しめる杏仁フレーバーの白くまアイスです。

「ハニーオールドファッション」(149円)

価格 : 149円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

外はサクサク、中心はしっとりした生地にはちみつを絞り、はちみつ入りのグレーズをかけたオールドファッションです。

まとめ

ココアクレープ生地でミルククリームとプリンクリームを包んだ「お月見クレープ」や、プリンの上にミルクホイップとカスタードクリームを重ねた「おつきみるくぷりん」は、お月様を思わせる見た目と濃厚な味わいを楽しめるスイーツです。さらに、お芋の自然な甘みが広がる「7プレミアム おいものスフレ 3号」は、友人や家族とシェアするのにもぴったり。

そのほか、杏仁フレーバーを味わえる白くまアイスや、はちみつをたっぷり堪能できるオールドファッションなど、注目の商品が勢ぞろい。季節を感じるラインアップを楽しみに、ぜひセブンイレブンへ足を運んでみてください。

※画像は公式ホームページより引用