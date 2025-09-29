東急カードは10月1日、東急電鉄と連携し、35歳以下を対象としたクレジットカード「のるるん×TOKYU CARD ClubQ JMB」を10,000枚限定で発行する。

1万枚限定! ポイント最大13%、年会費5年無料

同カードは、東急線の乗車金額に対し一律3%のTOKYU POINTを加算する通常の乗車ポイントに加え、保有者限定特典としてさらに10%のTOKYU POINTを上乗せするおトクなクレジットカードとなっている。乗車回数条件なしで合計13%のポイントを加算する同カードは、関東大手民鉄最大の乗車ポイント加算率となる。

また、同カードの有効期限である5年間年会費が無料で、駅周辺でのシェアリングサービスや対象のECサイト利用時などの鉄道利用以外の場面でもTOKYU POINTの加算特典がある。表面は「東急線キャラクター のるるん」を全面にデザイン。カード番号などの情報は裏面に集約し、セキュリティ面にも配慮したカードとなっている。

合計13%の加算を受けるには、同カードでTOKYU POINT Webサービスにログインし、「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」に登録の上、PASMO、Suicaもしくは同カードのタッチ決済で東急線を利用することが条件となる。