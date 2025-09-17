ビューカードは9月17日、クレジットカード「ビューカード スタンダード」において「即時発行(バーチャルカード)」の受付を開始した。

申込完了から最短5分で発行

即時発行では、スマートフォンから申込完了後、最短5分でカードが発行され、その後「ビューカードアプリ」上でカード番号などの情報が確認可能となる。そのため、申込者はすぐにモバイルSuicaでのチャージや定期券購入、えきねっとでのきっぷ購入、JRE MALLなどをはじめとするオンラインショッピングが楽しめる。

また、即時発行による入会でもビューカード スタンダードのサービス・特典をその日から受けることが可能。モバイルSuicaやえきねっとで同商品を利用した場合、「VIEWプラス」により最大5%のJRE POINTが入会当日から付与される。

カード番号などの確認イメージ

おトクなキャンペーンを実施

同サービスの開始を記念し、おトクなキャンペーンを実施する。

1.入会キャンペーン

「新規入会キャンペーン」は、9月17日～11月30日まで実施される。新規入会と利用およびJRE BANK口座設定で、最大10,000ポイントのJRE POINTがプレゼントされる。

2.利用キャンペーン

9月17日～11月30日まで「Apple Pay モバイルSuicaチャージキャンペーン」を実施する。即時発行により入会したカードを用いてApple Pay決済によるモバイルSuicaチャージを行うと、利用金額の最大20%のJRE POINTがプレゼントされる。9月、10月、11月と毎月獲得することが可能なため、早期入会がおトクとなっている。

また、9月17日～11月30日まで「えきねっと初めて利用でJRE POINTプレゼントキャンペーン」を実施する。えきねっとを新規に利用すると、抽選で最大30,000ポイントが当たる。さらに、即時発行により入会したカードを利用して決済した場合、特典が外れてもWチャンスで5,000ポイント(JRE POINT)を抽選でプレゼントする。

即時発行(バーチャルカード)利用で当選率UP

2025年9月17日～2026年1月31日まで、ビューカード利用キャンペーンを実施する。キャンペーンページからエントリーのうえ、ビューカードを合計3万円(税込)以上利用した人を対象として、抽選で、選択した賞品をプレゼントする。即時発行で入会したカードの場合、当選確率が10倍になる。