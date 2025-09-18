ENEOSは9月16日、ENEOSのサービスステーションにおいてENEOS公式アプリを利用して「マイカー機能」の登録をおこなったうえで給油した利用者を対象に、最大10,000円相当のポイントギフトなどがあたる「マイカー登録キャンペーン 第1弾」を開始した。キャンペーン期間は11月16日まで。

ENEOS公式アプリ マイカー登録キャンペーン 第1弾

マイカー登録を行って20リットル給油すると応募できる

「マイカー機能」は、2025年1月に提供開始となったENEOS公式アプリの機能。車検証の二次元バーコードをカメラでスキャンすると「マイカーページ」が自動生成され、車検証情報に加えて車両のカタログ情報も自動で登録される。燃費機能や車検時期の確認などが行える、カーライフをサポートする機能だ。

今回のキャンペーンは、「マイカー機能」の便利さを多くのENEOS公式アプリユーザーに体感してもらうことを目的として開催される。キャンペーン期間中、ENEOS公式アプリで登録をしたうえで、1回につき20リットル以上の給油を行った利用者の中から抽選で賞品をプレゼントする。キャンペーン期間の前にマイカー登録を行っていたという人も対象になる。

キャンペーン参加は、本キャンペーンの特設サイトから行える。応募は1回限りで、「元気をチャージ？コース」「お財布にチャージ！コース」のいずれかを選択する。コースそれぞれの商品は以下のとおり。