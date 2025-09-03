oricon MEは9月1日、「キャッシュレス決済アプリ」の顧客満足度調査の結果を発表した。調査は2025年4月21日～4月30日、1週間に1回以上キャッシュレス決済アプリを利用し、かつ1ヶ月以上継続して利用している2,832人を対象に、インターネットで行われた。

「d払い」が初の総合1位を獲得

2025年オリコン顧客満足度調査 キャッシュレス決済アプリ

2025年オリコン顧客満足度調査 評価項目別ランキング

6回目の発表となる今回は、NTTドコモが提供する「d払い」が前回総合3位から順位を上げ、2020年の調査開始以来、初の満足度総合1位を獲得した。

評価項目別ランキングでは、全6項目中「機能の充実さ」と「セキュリティ」の2項目で1位に。「機能の充実さ」では前回3位から順位を上げ、初の1位を獲得。また、"セキュリティ対策の充実さ"などを評価した「セキュリティ」では調査開始以来6年連続の1位となり、継続して高い評価を得ている。同サービスは今回、すべての評価項目で前回の得点を上回った。なかでも"ポイント数の確認ほか決済以外の機能の充実さ"などを評価した「機能の充実さ」では前回71.4点から＋2.2ptと大きく上昇したほか、"キャンペーンの充実さ"などを評価した「キャンペーン・ポイント」では僅差で2位だったが、前回71.2点から＋2.1pt上昇となった。

得点を上げた要素の一因として、「機能の充実さ」については、同サービスが25年1月からネットワークに接続していなくても支払いが可能な機能が追加された。これにより、地下などの電波が届きにくい場所や通信障害時でも、決済画面の表示が可能となった。なお、同機能は「PayPay」が23年7月から提供を開始している。

一方、「キャンペーン・ポイント」については、同サービスが24年10月からdポイントクラブ改定により、関連サービスを含む利用状況に応じて最大2%のポイント還元率となった。また24年11月からは支払いごとにスタンプが付与され3つ貯まるとポイントがもらえる「d払いスタンプ」の提供を開始していた。

実際の利用者コメントからも、「ポイントの表示の部分や使い方などがわかりやすくて使いやすい(20代・男性)」、「キャンペーンなどが充実していてポイントが貯まりやすい。使いやすい(30代・女性)」など、ポイント表示のわかりやすさ、ポイントの貯まりやすさに関する声が多く見受けられた。また年代別ランキングでは各年代でTOP3入りしており、「40代」「60代以上」部門で1位の評価を得ている。

「PayPay」が機能の充実さと各年代別部門で1位に

つづいて総合2位には「PayPay」がランクイン。評価項目別ランキングでは、「機能の充実さ」において前回2位の71.5点から今回73.6点と＋2.1pt上昇し、d払いと同点で初の1位に。実際の利用者コメントからも、「通信の不具合があってもお店での支払いができて安心(10代・男性)」「送金などの決済以外の機能もかなり充実していて使いやすい(20代・女性)」と、送金などの決済以外の機能の充実さに関する声が多く見受けられた。また年代別ランキングでは、「10・20代」「30代」「50代」部門において1位の評価を得ている。

2025年オリコン顧客満足度調査 キャッシュレス決済アプリ 部門別ランキング 年代別

つづいて総合3位の「楽天ペイ」は、2020年の同調査開始以来、唯一6年連続で総合TOP3入りを続けており、継続して高い評価を得ている。また、推奨意向の割合では総合ランキング対象企業のなかで最も高い割合となる84.7%の評価を得ている。利用者からは、「楽天ペイアプリ内で楽天ペイ・楽天キャッシュ・楽天ポイントカード・楽天Edyが一括で使えるのが便利(20代・女性)」、「チャージの方法が多く、他社のクレジットカードを連携しての決済もでき、ポイント還元率も高い(30代・男性)」といった口コミが寄せられた。

総合4位には「au PAY」がランクイン。年々徐々に順位を上げ、2020年の調査開始以来、同サービスにとって最も高い順位となった。部門別ランキングでは、年代別「10・20代」「30代」「40代」「60代以上」部門においてTOP3入りしている。利用者からは、「Pontaポイントが貯まって投資に使える(10代・男性)」「チャージなどの際のセキュリティがしっかりしている。使える額のグラフなどがわかりやすい(20代・女性)」といった点が評価されていた。

「モバイルSuica」が「決済のしやすさ」で6年連続1位

総合5位の「モバイルSuica」は、"対応店舗の充実さ"や"支払いまでのスムーズさ"などを評価した「決済のしやすさ」において2020年の調査開始以来、6年連続の1位に。また、他者推奨得点では総合ランキング対象企業のなかで最も高い73.2点の評価を得ている。

「メルペイ」がセキュリティ・サポート体制で初の1位

総合7位の「メルペイ」は、評価項目別「セキュリティ」で前回5位からランクアップし、「d払い」と同点で初の1位を獲得。あわせて「サポート体制」においても、前回4位から順位を上げ、初の1位を獲得した。なお背景の1つとして、同関連サービスのメルカリは、2024年からすべてのログインに生体認証「パスキー」を導入していた。

「ファミペイ」がキャンペーン・ポイントで初の1位

総合8位の「ファミペイ」は、"キャンペーンの充実さ"などを評価した「キャンペーン・ポイント」の評価項目において、これまで2022年と2024年で記録していた最高2位を上回り、同サービスにとって初の1位の評価を得ている。