神戸リゾートサービスが運営する「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」は9月13日から「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」を開始した。期間は12月7日まで。

同イベントでは、「色」「食」「香り」「風」「体験」など、5感で秋を楽しむ多彩な企画を用意している。

ガーデンエリアでは、センニチコウ、パンパスグラス、セージ、コスモスなど季節の花々が楽しめ、約300個のかぼちゃを使ったハロウィンディスプレイも登場する。

グルメ企画では、350年の歴史を持つドイツ醸造所のビールやワインを楽しむ「ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-」、お弁当からカトラリーまで、おしゃれアイテムを一式セットにし、手ぶらでピクニックが楽しめる「ガーデンピクニック2025-Autumn-」(9月27日～)、実りの秋をテーマにしたスイーツなどが楽しめる「収穫の秋フェア」を開催する。

体験企画として、大人から子どもまで楽しめる「宝探しゲーム2025-Autumn-」や、園内で育てたドライフラワーを中心にリースキットを販売する「秋の収穫祭2025 リースキット販売」(10月18日～11月3日までの土日祝限定)、秋の魅力をテーマにした「フォトコンテスト2025 - Autumn -」も実施する。