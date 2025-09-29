【9月30日発売!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年9月の新商品5品まとめ(9月30日発売予定 )

9月30日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 今週は濃厚ショコラや果実感あふれるスイーツが中心。秋にぴったりな食欲をそそるスイーツを揃えました。

ローソン2025年9月の新商品スイーツまとめ

「ショコラドーム ティラミス」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 228kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

コーヒーのほろ苦さを効かせたソースと、マスカルポーネのティラミスクリームをチョコで包み込んだドーム状のケーキが登場です。濃厚な味わいと上品な見た目で、特別感を楽しめる一品になっています。

「ふわとろマシュマロタルト 生キャラメルソース入」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 320kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわとろ食感のマシュマロと香ばしいタルトを組み合わせた贅沢スイーツが登場。濃厚な生キャラメルソースが入ったこちらは、口のなかでとろけるような甘さを堪能できます。

「ポピーシード入り! しっとりブルーベリーケーキ」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 204kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

果肉感を残したブルーベリーを贅沢に使い、しっとりと仕上げたケーキが登場です。上にはクリームをお花のようにトッピングした、ポピーシードの食感がアクセントになった見た目にも華やかな一品。

「キャラメルナッツデニッシュ」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 332kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわり軽い食感のデニッシュ生地に、キャラメルホイップとカスタードクリームを絞り、仕上げに香ばしいナッツをトッピングした一品です。秋らしい風味が広がる菓子パンです。

「バナナミルク大福」(228円)

価格 : 228円

エネルギー : 270kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いのない場合もあるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

バナナミルクをイメージしたクリームを、やわらかな大福で包んだ新感覚和スイーツが登場です。フルーティーな甘さとミルキーなコクが絶妙にマッチし、食後のデザートやおやつにぴったりな一品になっています。

まとめ

9月30日発売の新商品は、ティラミスやキャラメル、果実感あふれるスイーツなどバリエーション豊かなラインナップ。秋の味覚と洋菓子の魅力を同時に味わえる内容となっています。ローソンでしか楽しめない新作スイーツをぜひお試しください。

※画像は公式ホームページより引用