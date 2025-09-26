過剰なまでの暑さもいよいよ一段落し、気温と反比例するかのように食欲が増すこの季節。さぁ何を食べようか。世間はちょうど月見戦争シーズンの真っ最中。ハンバーガーチェーン各社を中心に、期間限定の"たまごトッピングメニュー"が次々と登場している。

そんななか、あのファミマからも気になる新商品が到着する。テーマはなんと……「月見＆背徳メシ」だ! うぉいマジか、そんなの絶対にヤバいじゃん。半端じゃないシナジーが生まれちゃうに決まってるじゃーん! ということで、気になる4商品をさっそく食べてみた!

「普通の月見じゃモノ足りない！」ファミマ「月見背徳メシ」シリーズを実食

ファミリーマートからこの秋、注目の月見シリーズが登場する。その名も「月見背徳メシ」。9月30日から全国で一斉発売、全10種類がラインナップするらしい。

今回は「普通の月見じゃモノ足りない!」をテーマに、秋の定番である“月見”メニューをファミマ流にアレンジし、おむすびや弁当、丼、バーガー、パスタ、グラタンまで幅広いメニューを展開。

月見の主役であるたまごと、背徳感たっぷりの5大食材……すなわち「背脂」「にんにく」「から揚げ」「マヨソース」「チーズ」という“罪深い組み合わせ”で食欲を刺激する、ファミマならではのオリジナル商品が勢ぞろいする。

いや〜、いいね。すごくいいんだけど、こうして改めて整理されるとちょっとニヤついちゃうよね。なんていうんだろう……そう、この5種の"背徳食材"に任命された背脂たちの気持ち?

チーズあたりは「えっ、私もその並びですか?」と内心驚いている気もするが、言われてみれば確かに背徳キャラだわ。最近だと二郎系ラーメンとかでもよく見るもん。あの黄色い感じのやつ。ということでめでたく、チーズも背脂やにんにくの仲間入りです!

ということで、いざ「月見背徳メシ」を実食〜!

(1)「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」

まずは「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」……いや、情報量多いな! 5大要素のうち、「背脂」「にんにく」「から揚げ」の3つも満たしちゃってるじゃん。かなりの背徳レベルですな。

レンジでサクッと温めて……

完成。うわ〜、このから揚げの背脂＆にんにく感、ヤバい!

でも、めちゃくちゃ美味そう……。匂いもかなり強烈だ。これ、確実に翌日に響きそうな予感……。それではまず、から揚げからいただきます!

グフッ……うっ、ウメェ……!!!! ジューシーで肉々しいから揚げ、ドロドロの背脂、そして鼻腔をツンと刺激するにんにく……そのどれもが容赦なくキャラを発揮し、めちゃくちゃな背徳感を演出している。けど、開き直ってしまえばただひたすらにウマい! カロリーもエグいだろうけど、食べる手が止まらない……!

続いて豚焼肉丼パートを、月見とともに。ここにかかっているのはガーリックマヨかな? パクッ。

うわ〜、これも破壊力が……すげぇ!! 口内が一瞬で肉の旨味とオイリーなマヨネーズで占拠される。ただ、甘辛い味付けのそぼろとゆで卵は実に好相性。胃袋を鷲掴みにし、食欲を激しく刺激してくる。濃いめに味付けされた豚焼肉もA級のご飯泥棒だし、もやしや紅生姜もアクセントとしてしっかり個性を輝かせている。

(2)「月見カルボナーラ風グラタン」

お次は「月見カルボナーラ風グラタン」。

比較的スマートというか、攻撃力は高くはなさそうな印象だが、先ほどの例があるだけに油断はできない。レンチンして蓋を開けてみると……

こんな感じ! 上品でいい匂い! 美味そう〜! いただきます!

ウッッッッッマ!!!!! チーズの圧力が半端じゃない! なんだこれ! マジでトロットロ!!!! このチーズ、めちゃくちゃ伸びる! 口のなかに大胆＆大量に押し寄せるチーズに溺れそうだし、にんにくの風味もしっかり効いているので、やっぱりかなりの背徳感がある。卵黄ソースも味の濃厚さに寄与。ベーコンの薫香と塩っぱさ、ブラックペッパーもめちゃくちゃいい感じ!

(3)「チーズに溺れろ! 月見チーズバーガー」

「チーズに溺れろ! 月見チーズバーガー」……お主もまたチーズ攻めでくるつもりか。っていうか「トリプルチーズ」だと……!? ファミマさん、さすがにパワープレイが過ぎやしないかい?

レンジで1分少々温めて、はい、完……

いや、あんたが溺れるんかーーーーーい! これ、確実に溺れてるよね!? おぉぉぉい、無事か!?

実際に食べてみると、チーズの勢いがとんでもない! スゴいぞ、これ! ああ、ウマ〜……!! マジでチーズの軍勢がスゴすぎて、パティの居所を掴むのにややタイムラグを感じるが、バンズ、パティ、ケチャップソース、そしてチェダーチーズの一体感は最高! やっぱりハンバーガーはジャンクじゃないとイカン、と改めて確信させてくれる根源的なバーガーである。

でも、食べるときは要注意で。チーズが濁流のように襲ってくる可能性があるので、お皿の上で開封するくらいが正解かも!

(4)「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」

ラストは「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」。写真だとわかりづらいかもしれないけど、かなりのデカさだ。さっそく開封!

かなりのデカさだし……

めちゃくちゃ分厚い!

実際に食べていると、マジで笑えるくらいウマい! おにぎりって、いつからこんなにジャンクな食べ物になったんだろう。江戸時代の先輩たちがこれを見たらあまりの変わりっぷりに、それこそ目を月のように丸くするんじゃないだろうか。

いや〜、ウマい。ちょうどいい感じの半熟煮たまごもまるっと入ってるし、ガーリックマヨネーズの量も多く、香りも濃厚で背徳感がヤバい! これひとつでかなり満足感がある。味噌汁とこれだけで昼飯は割と十分かも?

気づけば胃袋はパンパン、罪悪感も満タン。それでも気を抜くと笑みがこぼれるのは、背徳メシの魔力ゆえ。明日会う人、マジでごめん。でも、許してちょうだい。だって、抗う術なんてなかったんだもん。さぁ、次はどの月見背徳メシで堕落しようか。発売が待ち遠しい!