9月も終りに近づき、次第に秋らしい日が増えてきました。天気の良い日には、この季節ならではのスイーツを片手に行楽に出かけるのもいいですね。身近にあるコンビニの店頭にも、さまざまな新アイテムが登場しています。

本記事では、ファミリーマートで9月23日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。紅はるか使用のスイートポテトとホイップが楽しめるサンドイッチ、塩キャラメルソースとチョコクリーム入りのタルト、キャラメルソースが入ったふわしゅわ食感のショコラスフレなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年9月の新作5品まとめ(9月23日発売予定)

本記事ではファミリーマートで9月23日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2025年9月のスイーツ新商品まとめ

9月23日発売の新商品は、紅はるか使用のスイートポテトとホイップを組み合わせたサンドイッチ、塩キャラメルソースとチョコクリームが味わえるタルト、キャラメルソース入りのふわしゅわ食感のショコラスフレ、白玉１個をトッピングした新形状のどら焼き、全9種のシール入りの「たまごっち」のまんまる焼きなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「【ファミマのお芋掘り】スイートポテト&ホイップサンド」(375円)

価格 : 375円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

【ファミマのお芋掘り】対象商品。紅はるかを使用したスイートポテトとホイップを組み合わせたサンドイッチです。シンプルなホイップクリームが、バターの風味が香るスイートポテトのおいしさを引き立てます。

ファミマのお芋掘り

「ショコラキャラメルタルト」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

塩味のきいた塩キャラメルソースと、チョコクリームの上に、チョコを上掛けしたタルト。塩キャラメルソースの塩味とチョコの相性が抜群です。

「ふわしゅわショコラスフレ（キャラメルソース入り）」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ふんわり、しゅわっとした食感のショコラスフレに、ミルキーなキャラメルソース入りのアイテムです。

「白玉入りお芋のどら焼き」(210円)

価格 : 210円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

もちもち食感のどら焼き生地に、北海道生クリームを加えたホイップクリームと紅はるかの芋ペーストを使用したさつまいもクリーム、北海道産小豆を使用したつぶあんに白玉１個をトッピングした新しい形状のどら焼きです。

「たまごっち まんまる焼き（ミルククリーム味）」(250円)

価格 : 250円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「たまごっち」のまんまる焼き。焼き印は全9種、シールは全9種です。焼き印とシールの組み合わせはランダム。ファミリーマート限定での発売となります。

まとめ

9月23日発売の新商品は、紅はるか使用のスイートポテトとホイップが味わえるサンドイッチ「【ファミマのお芋掘り】スイートポテト&ホイップサンド」、塩キャラメルソースの塩味とチョコの相性抜群の「ショコラキャラメルタルト」、ふわしゅわ食感のショコラスフレにキャラメルソースを入れた「ふわしゅわショコラスフレ（キャラメルソース入り）」、どら焼き生地に白玉１個をトッピングした「白玉入りお芋のどら焼き」、ファミマ限定「たまごっち」のシールが入った「たまごっち まんまる焼き（ミルククリーム味）」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用