ファミリーマートは9月23日、ファミマルKITCHEN「ちょいデリ」シリーズの新商品4種類を全国のファミリーマートで発売する。

サラダやおかず・おつまみにぴったりなメニューを展開する同シリーズは、食卓やランチのプラス1品として支持されており、2021年の発売から累計販売食数は2億食を突破した。

今回、やみつきになる味わいをテーマに開発された新商品4種類が登場する。それぞれ、コクとスッキリさを楽しめるまろやかなタルタルソースと、辛みの中にも旨みを感じる後引く辛うまな味わいが楽しめる。

「サーモンタルタル 彩り野菜&パスタ」(328円)は、細かく切ったサーモンに、きゅうりや赤ピーマンなどの野菜とシェル型のショートパスタを合わせた一品。レモンソースのさわやかな酸味や、隠し味の醤油とわさび入りタルタルソースがやみつき感ある味わい。

「タルタルソースのゆでたまご」(338円)は、しっとりした塩ゆでたまごにタルタルソースを合わせた商品。たまごサラダ、たまねぎ、ピクルスが入ったコクと旨味のタルタルソースがやみつきな味わいだという。

「花椒香る!辛旨よだれ鶏」(328円)は、しっとりした鶏むね肉と野菜和えに、花椒、ラー油、麻辣醤、豆板醤などを加えた辛旨なタレを合わせて、本格感のある味わいに仕立てた。

「ベーコンとキャベツの辛旨レッドペペロンチーノ」(268円)は、唐辛子のピリッとした辛味とガツンとにんにくの味わいが特徴のペペロンチーノ。シャキシャキしたキャベツとベーコンをトッピングして、おつまみにもピッタリな冷たいまま美味しいパスタに仕上げた。