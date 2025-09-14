なだ万とONODDERAフードサービスはこのほど、「銀座おのでら」と「なだ万」の初のコラボレーション店舗として、9月17日に「鮨 銀座おのでら 新宿なだ万店」(東京都新宿区)を、10月1日に「鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店」(東京都港区)をオープンすると発表した。

左「鮨 銀座おのでら 新宿なだ万店」内観/右「鮨 銀座おのでら なだ万プライム高輪店」内観

ONODERA GROUPを母体とするグループ子会社である両社が運営する2大外食ブランド「銀座おのでら」と「なだ万」により実現。2024年に「なだ万」ブランドがONODERA GROUPの傘下に入ったことで、グループ内の強力なシナジーから生まれた初の試みとなるという。「それぞれの伝統と革新の理念を掲げる2大ブランドが、互いの伝承技術と精神を融合させることで、新たな食の価値の創造を実現いたしました」と同グループ。

両店舗では、唯一無二の鮨コース「選べるおまかせ」を提供する。2店舗ともに9月1日より電話、WEBにて予約を受け付けている。

同コースは、銀座おのでらの鮨に、なだ万のラインナップから逸品料理を自由に選択し、自分好みのコースを完成させることができる。ランチは10,000円～と15,000円～の2種、ディナーは25,000円～用意されており、それぞれ＋税・サ15%となる。

ランチの内容は、10,000円～のコースが先付、温菜、鮨13種類、お椀、デザート、15,000円～のコースは先付、温菜、お造り、選べる逸品1品、鮨11種類、お椀、デザートとなっている。ディナーは、先付、温菜、お造り、選べる逸品2品、鮨11種類、お椀、デザートとなる。

なお、「選べる逸品」は好みに応じてプラス料金でのグレードアップも可能であり、例として、お椀を松茸の土瓶蒸しに、逸品を和牛のステーキやすき焼きに変更できる。

コースのメインとなる鮨は、新春恒例の初競りでもおなじみの有名仲卸「やま幸」の本マグロをはじめ、豊洲市場から厳選された新鮮で上質なネタを江戸前鮨ならではの赤シャリで提供する。