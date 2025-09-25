WOWOWでは、11月に開催されるラグビー日本代表と世界の強豪チームが対戦するテストマッチ4試合を『4週連続日本代表戦! WOWOWラグビーSP』と題して生中継・ライブ配信する。

中継カードは、世界の強豪国が欧州に集い覇を競う「キルター・ネーションズシリーズ」で生中継・ライブ配信が発表されている11月8日の「アイルランド vs 日本」、11月16日の「ウェールズ vs 日本」に加えて、新たにラグビー日本代表のヨーロッパ遠征テストマッチとして11月2日に行われる「南アフリカ vs 日本」を生中継・ライブ配信、さらに11月22日の「ジョージア vs 日本」をライブ配信する。

注目の「南アフリカ vs 日本」では、2015年のラグビーW杯で日本が南アフリカに大逆転勝利を収めた“ブライトンの奇跡”の実況を担当した豊原謙二郎アナウンサーが実況。WOWOWラグビー解説でおなじみの大西将太郎氏に加え、ゲスト解説にはラグビー日本代表メンバーとして当時の南アフリカ戦で“マン・オブ・ザ・マッチ”(最優秀選手)に選ばれた田中史朗氏の出演も決定した。

■放送・配信スケジュール

11/2（日）0:45～「南アフリカ vs 日本」［WOWOWライブ］［WOWOWオンデマンド］

11/8（土）9:00～「アイルランド vs 日本」［WOWOWライブ］［WOWOWオンデマンド］

11/16（日）2:15～「ウェールズ vs 日本」［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］

11/22（土）20:45～「ジョージア vs 日本」［WOWOWオンデマンド］※ライブ配信のみ

コメントは、以下の通り。

■豊原謙二郎アナ

この10年間のマイルストーンを刻む。日本ラグビーにとっても、あの日何かを得た私たちにとっても、もしかすると良い機会なのかもしれません。そんなことも頭の片隅に置きながら、目の前の熱い戦いをお伝えしていきたいと思います。

皆さんと共に試合を堪能したいと思います。是非ご覧ください。

■田中史朗

2015年の勝利から日本ラグビーは確実に進化してきました。そして、南アフリカもまた、あの敗戦から更に進化して世界のトップに君臨しています。

あれから10年、大きなチャレンジであるとともに日本ラグビーの現在地を確かめる絶好の機会です。「Beat the boks」 を期待したいです！