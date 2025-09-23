WOWOWでは、狩野英孝公式YouTubeチャンネルから生まれた単独イベント「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE～TENJIKU～」を、10月25日(20:30～)に放送・配信する。

「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE～TENJIKU～」

狩野がゲーム生配信やさまざまなトークを繰り広げる公式YouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」は、チャンネル開設から5年、チャンネル登録者数250万人の人気チャンネルに。そのリアルイベント「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE～TENJIKU～」が、前回の「EIKO!GO!! SPECIAL LIVE～SANJO!～」以来3年ぶりに、23日に東京ガーデンシアターで開催された。

歌あり、ゲーム実況あり、イベントのための特別企画ありで、EIKOの魅力があますところなく披露される。