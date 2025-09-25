歌手・俳優の北山宏光が主演するゲーム『AKIBA LOST』の同タイトルの深夜連続ドラマが、日本テレビで来年1月からスタートすることが25日、発表された。

9月2日に発表されたゲーム『AKIBA LOST』の制作スタートにあたり、映像作品としてキャラクターとシナリオを深掘りするためのミーティングを何度も実施。その際にゲームのシナリオ、キャラクターの深み、そして映像自体のクオリティを高められるということで、ドラマの制作も行うことが決まった。

北山のほか、松村沙友理、田辺桃子、宇垣美里、小栗有以(AKB48)、大原梓、MINA(East Of Eden)、西原亜希、淵上泰史が出演する。

コメントは、以下の通り。

■日本テレビ梅澤宏和プロデューサー

『AKIBA LOST』は、もともとゲームとして企画がスタートしました。

しかし、打合せを重ねる中で、物語のクオリティをさらに高めるためには、映像として描くべきドラマが必要だと判断し、ドラマ制作に踏み切りました。

ゲームを作るためにドラマを作る――冷静に考えるとなかなかの狂気ですが、それくらい本気で“物語”に向き合わないといけないと思いました。

ドラマでは物語の世界観をより深く体感でき、ゲームではプレイヤー自身が“選択”を通じて物語に関与し、ドラマでは描かれなかった側面にも触れることができます。

ドラマとゲームは、それぞれ単体でも完結した作品として楽しめるように構成されていますが、両方を体験していただくことで、『AKIBA LOST』という物語の奥行きと広がりをより深く味わっていただけます。

ぜひドラマをご覧いただき、そしてその後に発売されるゲームで“ご自身の選択”によって物語を動かしてください！

■AX-ON柴田裕基プロデューサー

「これまでにない実写ゲームをつくりたい」――それが、このプロジェクトの出発点でした。

舞台に選んだのは、日本が世界に誇るカルチャータウン・秋葉原。ゲームクリエイターの主人公が、個性豊かな6人の女性たちと共に事件に挑むサスペンスを描くことにしました。

物語に没入してもらうために必要なのは、続きが気になるストーリーと、魅力的なキャラクター。そして、実写の世界を支えるキャストの皆さんがキャラクターを深く理解し、命を吹き込むことです。さらに、彼らが最も輝くように演出・撮影をすることで、画面の中の人物が本当に生きているかのように感じられる――

これを実現するためには、ゲームと同じ登場人物が同じ世界線で物語を紡いでいく「ドラマ」をつくることが最良の道だと考えました。

この挑戦に、主演の北山宏光さんをはじめ、素晴らしいキャストの皆さまが集まってくださり、慣れない撮影手法にも柔軟に、そして強い熱量を持って取り組んでいただきました。

加えて、心強いスタッフの力も結集し、『AKIBA LOST』として皆さまに届けられることになりました。

毎週のドラマを楽しみに、そしてゲームを楽しみに、『AKIBA LOST』という新しいエンターテインメントを楽しみにしていただければ幸いです。

■AX-ON伊藤裕史プロデューサー

このたび、私たちはゲームとドラマを連動させるという新たな挑戦に踏み出しました。ゲームが持つ「プレイヤーが自ら選び、体験する自由」と、ドラマが持つ「物語を紡ぎ、感情を共有する力」を掛け合わせることで、これまでにないエンターテインメント体験をお届けしたいと考えています。

ドラマでは、キャラクターの葛藤や人間模様を深く描き、視聴者の心を揺さぶります。そしてゲームでは、プレイヤー自身の選択によって物語が広がり、ドラマとは異なる視点や真実に触れることができます。両者を行き来することで、ひとつの世界をより立体的に感じていただけるでしょう。

「観る」と「遊ぶ」、両方が重なり合う新しい形の物語体験を、ぜひお楽しみください。

■AX-ON中茎強監督

世界中、誰でも楽しめる「ゲーム」と、世界中、誰でも知っている秋葉原を舞台にした「ドラマ」。この「ワールドワイドな2つ」が融合した新しいプロジェクト『AKIBA LOST』。

演出家としてワクワクしかありませんでした。

課したテーマは「NEO AKIBA」の表現と「選択が自分の人生になる」というメッセージをミックスした、今作ならではの「ムードの構築」でした。

北山さん率いる、秋葉原に生きるキャラクターを生き生きと演じてくれた俳優チーム。ゲームならではのアプローチをご指導頂いたイザナギゲームズのみなさん。ビビッドで狂気じみた世界感を作り出したドラマスタッフのみんな。そんなクリエイター達の「選択」の連続で、カオスティックなクライムサスペンスが誕生しました。

「ゲームとドラマ」この稀有なプロジェクト。プレイするほど、観れば観るほど新しい発見がある作品です。是非堪能して下さい！

■イザナギゲームズ梅田慎介プロデューサー

日テレさんやAX-ONさんの会議室でロングミーティングを重ねている中、よりキャラクターを深掘りしたり、シナリオ、演出をよくするために【TVドラマ】を作ろうということになりました。ゲームのクオリティを上げるために【TVドラマ】を作るなんて、自分たちで言うのも変ですが…”狂気”のようなプロジェクトだと思います。

ゲームをより良くするために作られたこの【TVドラマ】を日テレさんが地上波放送されるというのも、”狂気”がなせる業だと思いました。

この製作陣の”クリエイティブへの狂気”の上に成り立った【ゲーム】『AKIBA LOST』そして【TVドラマ】『AKIBA LOST』を何卒よろしくお願いいたします。