きょう25日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～ ※一部地域は20:00～)では、「ゴチになります!26」でピタリ賞が達成される。

VIPチャレンジャーはゴチ初登場の野呂佳代。今やバラエティだけでなく、女優としても活躍し、今年だけで5本の映画やドラマに出演している。プライベートに関しては、変わった白米の食べ方をするといい、一同驚くも「やってみよう」と興味津々。そして休日の過ごし方では、実は「1人でゲストしたことがない」といい、「私の話聞いて意味あります?」と謙そんする。

今回のテーマは、“秋の芸術祭りゴチ”ということで、様々な芸術センスを磨いていく。まず、自分が描いた絵で動画が生成できるAIソフトに挑戦。それぞれ好きな動物を描くが、せいやの絵心には疑問が。何でも器用にこなす高橋文哉も意外な弱点が明らかになるが、アニメのように動き出すと一同は感動。野呂も小学生の頃から描いているという動物に「やっと命が吹き込まれた」と満足する。

続いて「せつない秋の思い出を詠む」俳句企画では、1位の人が1品目の金額を教えてもらえるご褒美が。先生の顔色を気にする増田貴久に野呂は「失速してる。自信持てよ」とカツを入れる。他にも、靴下で動物を作るソックスアニマル作りに挑戦。「なんか見せつけてきたな」とせいやが言う高橋のセンスとは。

ゴチバトルの舞台は、東京・麻布台ヒルズにある新感覚なタイ料理が味わえる「SAAWAAN BISTRO」。設定金額は17,000円だが、ピタリ賞が出ることになる。

このタイミングでのピタリは今後の自腹レースに大きく影響する。現在最下位の白石麻衣は「心臓の鼓動が速い」。小芝風花は「100万円はろてんか」と天を仰ぐ。一方、増田は「もう立っておいていい?」と今年2度目のピタリに自信か。野呂は「撮れ高OK野呂佳代OK」で帰りたいとピタリを願う。

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（9月24日放送前時点）

第1位：岡村隆史 2万9,500円

第2位：増田貴久 13万4,400円

第3位：せいや 28万3,300円

第4位：高橋文哉 36万1,550円

第5位：小芝風花 50万7,900円

第6位：白石麻衣 69万3,100円



