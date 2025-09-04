10月スタートのTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)に野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演することが4日、発表された。

波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。

大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫(波瑠)。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵(川栄李奈)。薫は、名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろは(池村碧彩)の家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。 薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約の先にあるものとは?

このたび、新たなキャストとして、いろはが受験する柳和学園小学校の保護者たちで編成された「柳和会」役員のメンバー・通称「柳和りゅうわの三羽烏さんばがらす」役として野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミの3人が発表された。

■野呂佳代が保護者組織トップに君臨する“クセ強ママ”に

女優、タレント、モデルとマルチな活躍ぶりで、お茶の間の人気が高い野呂佳代。今年だけでもすでに4本のドラマ作品に出演しており、先日最終回を迎えた火曜ドラマ『初恋DOGs』では、動物病院の噂好きベテラン看護師を好演。火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』(2024年)では主人公の親友役を演じるなど多くの作品で活躍しているが、意外にもTBS金曜ドラマ枠への出演は本作が初となる。

野呂が演じるのは、柳和学園内で強い影響力を持つ九条玲香(くじょう・れいか)。いろはとともに柳和学園小学校を受験する息子のほかに上級生として子どもが柳和学園に通っており、保護者組織「柳和会」の会長として柳和学園の保護者たちを束ねている。夫が文部科学大臣という後ろ盾もあり、学園内ヒエラルキーのトップに君臨する“クセ強ママ”だ。

『ナイト・ドクター』(フジテレビ／2021年)で共演以来、親交が深いという波瑠と野呂だが、今回野呂演じる玲香は波瑠演じる“フェイクマミー(ニセママ)”の薫を脅かす存在。2人は劇中でどんなバトルを繰り広げていくのか。

■学園の保護者組織を束ねるママ友に橋本マナミ＆中田クルミ

橋本マナミが演じるのは「柳和会」で書記を務める、日本でもトップクラスの名家のご令嬢・園田美羽(そのだ・みう)。玲香とは噂話や先生への愚痴で盛り上がるが、そんな話をしていても美羽の口調はとても丁寧で、筋金入りのお嬢様であることを伺わせる。

現在橋本は女優業の傍ら、2児の母として子育て世代をはじめ幅広い層から支持を集めている。そんな橋本が、学園内での保護者としてのシーンをどうリアルに創り上げていくのか期待が高まる。

そして、女優として活躍の幅を広げている中田クルミが演じるのは、「柳和会」で会計を務める白河詩織(しらかわ・しおり)。紅白出場経験のある元アイドルグループのメンバーで現在は俳優という経歴を持ち、夫も有名俳優という役どころだ。

玲香、美羽、詩織は常に行動をともにしており、「柳和会」の役員にだけ黒いスーツの着用が許されているため通称「柳和の三羽烏」と呼ばれている。この3人がどのように“フェイクマミー(ニセママ)”の薫に関わっていくのだろうか･･･野呂、橋本、中田による息ぴったりな演技に注目だ。

(C)TBS