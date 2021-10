「とある」シリーズと立川市とのコラボイベント「とある自治体の地域振興2021」が、2021年11月6日(土)・7日(日)に開催。今年で11年目を迎える本イベントの詳細が発表された。

2021年の新規イラストは7キャラクターが登場。背景は立川の新スポットグリーンスプリングスの2階から4階までの水階段“カスケード”で遊ぶ様子が描かれており、自治体イラストとしては、初出演となる湾内絹保、泡浮万彬にも注目したい。このイラストを使用した「とある自治体の地域振興2021」の商品は以下となる。

1) とある自治体の地域振興2021 A4クリアファイル/550円(税込)

2) とある自治体の地域振興2021 缶バッジ 5個セット/2,750円(税込)

3) とある自治体の地域振興2021 アクリルキーホルダー 全5種/各1,100円(税込)

4) とある自治体の地域振興2021 アクリルスタンド 全5種/各1,320円(税込)

5) とある自治体の地域振興2021 アクリル背景共通台座/1,650円(税込)

6) とある自治体の地域振興2021 ラバーマット/3,850円(税込)

7) とある自治体の地域振興2021 B2タペストリー/4,400円(税込)

また、イベントにあわせて『とある科学の超電磁砲T』の新商品も先行販売される。

1) オモテウラァクリル ヤシの実サイダー2020 全4種/各1,320円(税込)

2) とある科学の超電磁砲T お出かけふぉとすた 全4種/各1,320円(税込)

このほかにも、グルーヴガレージの「とある」シリーズの人気商品が販売される予定となっている。

現地での物販は、昨年と同じく立川伊勢丹2Fの特設テントにて販売され、会場に来られないファンのために、通販「とある自治体の地域振興」での事後通販(11月10日~23日)が用意されている。税込1,100円購入するごとに1枚、佐藤利奈/新井里美の直筆サイン入り名言日めくりが当たる抽選会の参加券が配布される(抽選会は後日、結果は立川観光協会のTwitterにて発表。現地販売分各8冊&通販分各2冊の合計20名)。

今回、この物販イベントに先駆けて、11月1日(月)からは、とある自治体の地域振興&とある魔術の禁書目録 幻想収束(イマジナリーフェスト)のラッピングモノレールが運行開始となる(2022年1月31日(月)まで運行予定。車両の運行状況によっては、運行が前倒しになる可能性もある)。

立川の町を回遊するイベントとして、参加12店舗のうち8店舗のスタンプ制覇で2022年A3ポスターカレンダーがもらえる「とある自治体の電子回遊(デジタルラリー)」、そして昨年の同時期に実施された謎解きゲーム「とある科学の超電磁砲T 謎解能力測定(リドルプログラム)」も10月22日より再演実施予定となっているので、あわせてチェックしたい。

最後に、今回のスペシャル企画「とある自治体の壁面上映」を紹介。本イベントは、学園都市のビルにキャラクターが投影されるシーンが印象的な、『とある科学の超電磁砲T 天賦夢路(ドリームランカー)編』オープニング映像「dual existence (デュアル・イグズィスタンス)」をサンサンロードのパークアベニュービル壁面に投影するというもの。映像のサイズは約幅15メートル✕高さ8メートル。上映日時は11月6日(土)18:00からとなっている。上映の前には、佐藤利奈、新井里美によるメッセージ映像も流れるのでこちらも要注目だ(雨天決行/※緊急事態宣言が再び発令された場合には、上映延期となる可能性もある)。

(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T

(C)2019 TOARU-PROJECT

(C)2019-2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.