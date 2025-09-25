お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが13日、YouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』に出演。過去の号泣エピソードを明かした。

千原ジュニア

兄・せいじと愛犬を探すも「おらんねん」

家族旅行の話題になり、「子供のころ、家族と犬を連れてどっか行った。(地元の)京都・福知山から、車で2～3時間やわ」と話した千原は、「はじめて犬と行って。旅館に泊まるんだけど、外に繋いで。外で飼ってたから」と回顧。旅館に到着後、まだ子犬だった愛犬と一緒に、花火大会に出かけたが、「家族みんなで、“花火きれいやな～”って言ってたら、おらんねん。ジロー! ジロー! って、俺ブワーッて泣いて」と愛犬が行方不明になったことを打ち明けた。

両親や兄・せいじと愛犬を探すも、まったく見つからず、仕方なく旅館に戻ったという千原。すると、愛犬が「宿の玄関におった」そうで、「来たばっかりやのに。多分、花火がめちゃくちゃ怖かったんやろうな。めちゃくちゃ怖くて、“ここで待ってたら”って玄関に……」と吐露。安堵のあまり、「あんなに涙出るか? ってぐらい泣いた。ウワーッて」と大号泣したことを明かしつつ、フットボールアワー・後藤輝基から「今までで一番の号泣?」と問われると「そうかも」と答え、「さっき来たばかりのところを、ちゃんと拠点やと思って」と愛犬の“賢さ”に感嘆していた。