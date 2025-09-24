女優の菜々緒が24日、東京・国立新美術館で行われた「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイ フォトコール第二夜に登場した。

菜々緒

9月17日から国立新美術館で開催中の「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケール。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから選び抜かれた豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加え、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。12月15日まで。

この日のフォトコールにはブルガリ アンバサダーのピア・ウォルツバックや、阿部寛、板谷由夏、菜々緒、宮澤エマ、吉田羊が出席した。

菜々緒は、肩を出した黒のドレスに、ネックレスやイヤリング、リング、時計、バッグというコーディネートで登場。「素晴らしいジュエリーを身につけさせていただいて、とても気分があがっております」と笑顔でジュエリーを身にまとった感想を明かした。

また、応援してくれる人にどのような彩りを与えたいかと聞かれた菜々緒は「これからもいろんなことに挑戦していきながら、ジュエリーのように磨きをかけていきながら、いろんな自分を表現していって、それを見ていただけたらすごくうれしいなと思います」とコメント。さらに、最近の心揺さぶられたエピソードを聞かれると、大きな作品が終わった後にハワイ島に行ったときのエピソードを披露。「夕日がものすごく美しくて。自分が地球に生まれて、こういう自然界のものに触れたとき、すごく心が動かされるなって思いました。あと作品が終わった後に祝福されている感じがしたので、すごく心が動かされました」と語っていた。