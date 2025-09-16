アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が16日、東京・国立新美術館で行われた「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」 オープニングデイ フォトコールに登場した。

Snow Manの目黒蓮

9月17日から12月15日まで国立新美術館で開催される「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケール。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから選び抜かれた豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加え、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。

フォトコールには、ブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォン、チャン・ウォニョン(IVE)、森星、山下智久をはじめとする著名人が集結した。

目黒は、ブラックスーツにピアス(ブローチとして着用)、ネックレス、リング、時計を合わせたコーディネートで登場。「今日の衣装は僕にとっては、これまでの人と人のつながりであったり、いろんな思いが詰まったコーディネートです。『ディーヴァ ドリーム』が一つ一つピースがつながっていて、僕の友人のようなブルガリの方が『君がコツコツ努力してきた精神と通ずる部分があるんじゃないか。つけてみたら?』と言ってくださってつけることを決めました」と説明した。

また、ブルガリの魅力について「色彩豊か」と述べ、「僕も自分自身の色をどんどん突き詰めていって、より深い色にして、見たことのない世界にチャレンジして、いろんな方とこれからも繋がれたらいいなと思います」と抱負を語った。