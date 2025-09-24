音楽ユニットの浦島坂田船が、フジテレビのドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』(10月9日スタート、毎週木曜25:15～ ※初回25:40～、関東ローカル・FOD先行配信)の主題歌を担当する。

主題歌のタイトルは「ダブルフェイス」。同曲に載せた60秒トレーラーも公開された。まず、服にもモデルにも一切興味のなかった高校生の千明(長野凌大)がカリスマモデルのアイ(藤林泰也)に出会い、「俺のハートに釘が刺さった」と自分の人生に与えた影響を明かす。ファッションデザイナーとして成功するために服飾専門学校で「当然一番に」と決意する千明。そんな彼に巡ってきたチャンスは、校内のコンペで優勝すると推しであるアイに自分の作った服を着てランウェイを歩いてもらえるというものだった。

テンション爆上がりもつかの間、共同制作の相棒として決まったのは不器用でモサい同級生で、実はアイと同一人物の江永(藤林 ※二役)で絶望の淵に。同タイミングで不良に絡まれたところを憧れのアイに助けてもらい夢心地の千明は、「推しが存在してる! これって幻覚?」と隣の推しを惚れ惚れと見つめる。さらに、アイが妖艶に「俺が夜遊びの仕方、教えてあげる」と千明にタバコをくわえさせる衝撃的な一幕も。

さまざまな夜遊びを手ほどきしてくれるアイに推しを超えた感情が芽生え始める千明。一方、講師に服のデザインをダメ出しされ煮詰まった千明と江永はクラブを訪れ、ペイントまみれになりながら無邪気にクリエイトしていくうち、次第に心も接近していく。そして、背中に付いてしまったペイントを取るために江永に指で背中をなぞられ…。

浦島坂田船は「 華やかなモデル“アイ”と、素朴で不器用に見える“江永”。2人に千明くんの心が揺れ動く姿に歯痒さとドキドキを感じます。今回の楽曲では、そんな二面性や秘められた想いを、“気づかないで やっぱ気づいて”というフレーズのように、切なさと高揚感を込めて表現しました。ドラマとともに、この曲からも胸がざわめくようなドキドキを感じていただけたらうれしいです!」とコメントしている。

W主演の長野凌大と藤林泰也は、「原作を拝読させていただいた時に感じた千明のパンクファッションへの情熱、アイに対する真っ直ぐな気持ち。江永と縮まっていく距離感などを大切に千明と向き合いました」(長野)、「ヘアメイクチームや衣装チームのご協力のもと、役ごとに異なる魅力を引き出せるよう心がけました。3人の絡み合う想いと変化を楽しんでいただけたらうれしいです!」(藤林)とコメントしている。

