フジテレビのドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』(10月9日スタート、毎週木曜25:15～ ※初回25:40～、関東ローカル・FOD先行配信)に、雛形あきこ、栗原類、中村純猛、秋谷百音、姫子松柾、大川優羽、鈴木恒守、凜大が出演する。

雛形あきこ

このドラマは、推しを一途に愛すピュアで真面目な青年・純浦千明(長野凌大)と、千明が憧れるカリスマモデルのアイ(藤林泰也)、クラスメイトで手先が不器用な江永歩(藤林、二役)がトライアングルで繰り広げる人気同名BLコミックの実写化作品。

千明、江永が通う服飾専門学校の講師・中野芳恵役を演じるのは、雛形。コンペで優勝するために意気込む2人を時には厳しく、時には温かくアシストする頼れる存在だ。

千明のバイト先である古着屋の店長・村瀬直樹役には、栗原。三角関係に思い悩む千明を見守るカリスマ店長を演じる。

さらに、カリスマモデルであるアイのヘアメイク担当・佐伯翔役には中村。千明に好意を抱き始めるが、正体を打ち明けることができないアイ／江永に兄貴分として後押しをする。

そのほか、秋谷、姫子、大川、鈴木、凜大が、千明と江永のクラスメイト役として、2人の恋を盛り上げる。

コメントは、以下の通り。

■雛形あきこ

一つの事に夢中になれたり、夢に向かって一生懸命になったり。その中で、友達や大切な人を見つけて行く。忘れていたキラキラした時間を近くで見守らせていただきました。2人の行く末を、最後まで一緒に見届けてください!

■栗原類

今作に出ている若い方々がガムシャラに生きている姿が尊く、現代の窮屈さと己に繊細に向き合っているこの作品はとても意味があると感じました。僕が演じる村瀬が今作の空気を温められるような存在になれたら良いなと思います。よろしくお願いします。

■中村純猛

ヘアメイクさんとは実際の現場でも距離が近く色々な話をします。時に優しく、時に楽しく、時に厳しく、そっと背中を押してくれる。佐伯のキャラクターが皆さんの背中を少しでも押せていたら嬉しいです。この作品が皆さんの心に残りますように。

■秋谷百音

私自身沖田有帆先生の作品が大好きなので 、そのドラマ化に関われて嬉しく思います。 江永くんのしっとりした視線や純浦くんの愛らしい姿と同時に、服飾専門学校が舞台の作品なのでお洋服なども注目してぜひ楽しんで頂きたいです!

■姫子松柾

望月くんは周りをよく見れるとても優しい男の子です! 純浦や、江永を見守りながら皆と共に服飾学校で夢を追っていきます。この作品の良いスパイスになれれば良いなと撮影に挑みました! 少しでも多くの方にお楽しみ頂ければ幸いです。

■大川優羽

遥は、純浦くんと江永くんの関係を見守る、天真爛漫で可愛らしいクラスメイトです。遥と一緒に2人の関係の変化を楽しんで見て頂けると思います。ぜひご覧ください! !

■鈴木恒守

純浦、江永、アイの三角関係が絡み合う作中のスパイスになれればと、キャラクターを色々と試行錯誤しつつも、毎日ワクワクしながら撮影に臨みました。クラスメイト4人は原作にはほぼ登場しないキャラクターなので、4人の仲の良さやそれぞれの個性など、ドラマならではの要素も楽しんで頂ければと思います! ぜひご覧ください!

■凜大

『パンクス・トライアングル』に参加できて本当に嬉しいです。 原作のワクワク感をドラマでも楽しんで頂ければ幸いです。

【編集部MEMO】

W主演の長野凌大と藤林泰也は、「原作を拝読させていただいた時に感じた千明のパンクファッションへの情熱、アイに対する真っ直ぐな気持ち。江永と縮まっていく距離感などを大切に千明と向き合いました」(長野)、「ヘアメイクチームや衣装チームのご協力のもと、役ごとに異なる魅力を引き出せるよう心がけました。3人の絡み合う想いと変化を楽しんでいただけたらうれしいです!」(藤林)とコメントしている。

(C)沖田有帆／ホーム社・NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン