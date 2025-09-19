ファミリーマートは9月23日、「ファミマで祝おう!雪印メグミルク創業100周年大感謝祭!」を全国のファミリーマートで開始する。

雪印メグミルクの創業100周年を記念し、さまざまなコラボキャンペーンを実施する。

限定パッケージの「雪印コーヒー」が登場

「雪印コーヒー」(500ml145円、1000ml244円)を、ファミマカラーをあしらった限定パッケージで期間限定販売する。

ファミマのアプリでスタンプ企画を実施

期間中、同社のアプリ「ファミペイ」を提示して、雪印メグミルク商品(一部商品は対象外)を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて好みのコースに応募すると、抽選でキャンペーン限定グッズなどが合計550名に当たる。キャンペーン期間は9月23日～10月6日、応募期間は9月23日～10月10日までとなる。

スタンプ8個でファミマ限定パッケージの「雪印コーヒーリュック」、スタンプ5個で「さけるチーズクッション」と「雪印北海道バターブランケット」、スタンプ3個で「ファミマポイント 500円相当」に応募できる。

スタンプ8個 ファミマ限定パッケージ「雪印コーヒー」リュック(10名)

スタンプ5個 「さけるチーズ」クッション(20名)

雪印メグミルク商品のアプリクーポンを大量配信

キャンペーン期間中、ファミペイ上で雪印メグミルク商品に使用できるクーポンを配信する。雪印コーヒーの30円引きクーポンや、「雪印北海道100 さけるチーズ」シリーズの30円引きクーポン、「クリーム&コーヒーゼリー」40円引きクーポンなど多数用意されている。クーポン利用期間は9月23日～10月6日まで。