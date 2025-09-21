「泣いた」芸能人多数…あのが明かした“客席で号泣”“熱くてめっちゃいい人”とは

歌手でタレント・あのが16日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。日本武道館ワンマンライブのエピソードを語った。

あの

自身初の武道館ライブは「トラブルが多すぎて…」

今月3日に、自身初となる日本武道館ワンマンライブ「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を開催したあの。約1万2,000人の観客に囲まれたセンターステージで、「ちゅ、多様性。」や「絶絶絶絶対聖域」など全20曲を歌い上げたが、「トラブルが多すぎて、“あれヤバかった? 大丈夫だった?”って頭がいっぱいだった。パニック状態だったの」とライブ直後を述懐。翌4日が誕生日だったため、ケーキも用意してくれたというが、「あいさつとかいっぱいやんなきゃいけないから。ケーキも結局食べれず……」と苦笑しながらこぼした。

また、同ライブには、多数の芸能人が訪れたようで、あのは、「僕から“来てください”って言った人はあんまいない。“行きたい!”って言ってくれた人ばっかなの」と説明。自身のミュージックビデオに出演した俳優・岡山天音も来場していたそうで、「天音くんが、“めっちゃ泣いた”って言ってくれて。終わったあと、すごい不安だったの。大丈夫だったかな? って。でも、感想聞いて安心した」と回顧。続けて、プライベートで親交のある女優・田中みな実についても、「“本当に感動してずっと泣いてた”って言ってくれて」と打ち明けた。

さらに、尊敬するマキシマム ザ ホルモンが来場しており、「武道館の観客席にいるなんて、見たことなくて。めっちゃ目立ってました(笑)」とすぐに気づいたという。しかし、シャウト曲「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」では、メンバーたちの姿が目に入ってしまい、「ヤバい! ちゃんとカッコつけなきゃ! と思って」と緊張を明かす場面も。このほか、関係者席で立ち上がって号泣していたという粗品について、「“晴れ舞台やからスーツで来た”みたいな。めっちゃ熱い男が一人……(笑)。熱くてめっちゃいい人」とうれしそうに話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。