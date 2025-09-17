山本舞香、“指挟みキス”に驚き「今日やってみようかな、旦那に」

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第1話が16日に配信された。

『ラブキャッチャージャパン2』場面カット (C)CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved (C)AbemaTV,Inc.

「今日やってみようかな、旦那に」

第1話では、参加者たちがペアを組み、コンセプトに沿って撮影に挑む「カップルフォトチャレンジ」を実施。完成度によって順位が決まり、1位に輝いたカップルは異性の知られざる一面を知ることができる「秘密の部屋」へ進む特別な権利を手にする。

“ロマンチックプール”での撮影には、うらら・かいり・まさおが挑戦。まさおは、バックハグなど密着ショットを次々と披露し、スタジオも思わず「刺激的すぎる」とざわつく展開に。「うららちゃんとプール撮影できて良かった」と語るまさおに続き、かいりも「もっといいの撮ろう」と意気込み、様々なショットを試みた。

スタジオの山本舞香は「こんなキュンキュンするんだ」と赤面しながらコメントし、恋愛リアリティーショーの醍醐味にすっかり引き込まれている様子だった。また、“エレガントオープンカー”のシチュエーションでは、えみり・さくら・いぶきが撮影に挑戦し、頬へのキスや至近距離でのショットにスタジオも大興奮。 えみりが仕掛けた“指挟みキス”には、山本も「今日やってみようかな、旦那に」と発言し、スタジオの笑いを誘っていた。