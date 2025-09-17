ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第1話が16日に配信された。

  • 『ラブキャッチャージャパン2』場面カット　(C)CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved　(C)AbemaTV,Inc.

    『ラブキャッチャージャパン2』場面カット　(C)CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved　(C)AbemaTV,Inc.

「今日やってみようかな、旦那に」

第1話では、参加者たちがペアを組み、コンセプトに沿って撮影に挑む「カップルフォトチャレンジ」を実施。完成度によって順位が決まり、1位に輝いたカップルは異性の知られざる一面を知ることができる「秘密の部屋」へ進む特別な権利を手にする。

“ロマンチックプール”での撮影には、うらら・かいり・まさおが挑戦。まさおは、バックハグなど密着ショットを次々と披露し、スタジオも思わず「刺激的すぎる」とざわつく展開に。「うららちゃんとプール撮影できて良かった」と語るまさおに続き、かいりも「もっといいの撮ろう」と意気込み、様々なショットを試みた。

スタジオの山本舞香は「こんなキュンキュンするんだ」と赤面しながらコメントし、恋愛リアリティーショーの醍醐味にすっかり引き込まれている様子だった。また、“エレガントオープンカー”のシチュエーションでは、えみり・さくら・いぶきが撮影に挑戦し、頬へのキスや至近距離でのショットにスタジオも大興奮。 えみりが仕掛けた“指挟みキス”には、山本も「今日やってみようかな、旦那に」と発言し、スタジオの笑いを誘っていた。

【編集部MEMO】
『ラブキャッチャージャパン』の参加者たちは事前に、真実の愛を見つける「ラブキャッチャー」か、多額の賞金を狙う「マネーキャッチャー」のいずれかを選択。「ラブキャッチャー」は「マネーキャッチャー」に騙されずに、真実の愛をみつけられるかが鍵となり、「マネーキャッチャー」は「ラブキャッチャー」を 見極め、偽のカップル成立をすることが賞金獲得の条件となる。今シーズンから「マネーキャッチャー」の 賞金は、1000万円を山分けできるという、新たなルールが加わる。最終日の夜のセレモニーで想いを伝え合い、2人が共に「ラブキャッチャー」なら真実の愛のカップルが誕生。しかし、「ラブキャッチャー」と「マネーキャッチャー」が結ばれれば、後者が賞金を手にすることに。もし「マネーキャッチャー」同士が結ばれれば、愛も賞金も得られずに旅は終わる。

山本舞香、“指挟みキス”に驚き「今日やってみようかな、旦那に」
「ドラマとあわせてこの歌の世界観を楽しんでいただけたら」　柴咲コウの新曲がドラマ『スキャンダルイブ』主題歌に決定
倉科カナのインタビュー映像公開　撮影現場の雰囲気や自身の役どころを語る　ドラマ『MISS KING』
ロバーツ監督、山本由伸の改善点を指摘「チームで最高の投手の一人だから…」
ロバーツ監督、山本由伸とマイケル・ジョーダンやタイガー・ウッズとの共通点語る
ロバーツ監督、フィリーズ戦のキーマンに挙げた選手2人「リードされると…」「今季…」
「クレオパトラみたい」山本舞香が美貌絶賛の参加者が登場　スタジオが騒然となる美女も　『ラブキャッチャージャパン2』
「あんな始まり方したけど、楽しかったよ」　山本裕典の言葉に込められた思いは玲に届くのか
アンジャッシュ渡部「今回の騒動とかけまして…」　渾身の“なぞかけ”を披露　『チャンスの時間』#329
アンジャッシュ渡部、“謝罪会見やり直し”に挑戦　千鳥・大悟らが助言し…『チャンスの時間』#329
“復讐の共犯者”が重要な対局へ　強烈なオーラ漂う『MISS KING』場面カット
オリラジ藤森、芸人界隈で“めちゃくちゃ人気”の女性タレント明かす「好きな人が多い」
関連画像をもっと見る