昼は老人ホームで働く新米ホステス役　森日菜美、『介護スナックベルサイユ』出演決定「新たな気づきのきっかけになったら」

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)に出演する森日菜美のコメントが公開された。

    森日菜美

昼は老人ホームでヘルパーとして働く新米ホステス

森日菜美が演じるのは、昼は老人ホームでヘルパーとして働く新米ホステス・内海リラ役。人ホームでヘルパーの仕事をしていることからベルサイユで働いているが、個性豊かな客への対応にとまどうことも。

森日菜美コメント

とても幸せな空間が広がっているなというのが、台本を読んだり、前作を観たりして感じたことです。私が演じるリラは、昼間は老人ホームで働いていて、スナックで働くのは初めてです。お酒を提供する空間に慣れていません。その空間の中で、リラがどう成長し変わっていくのかを楽しみにしていただけたらと思っています。このドラマには、一日一日を大切に生きることなど、私たち世代でも感じ入るものが沢山あります。同世代の方にもドラマをご覧いただいて、新たな気づきのきっかけになったら嬉しいです。

『介護スナックベルサイユ』の原作・脚本は、今作も清水有生氏が担当。NHK連続テレビ小説『すずらん』『あぐり』のほか、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ枠では『さくらの親子丼』シリーズなど数多くのヒット作を手がけている。

