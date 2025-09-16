9月も中旬となり、厳しい残暑の中にも少しずつ秋の気配が感じられるようになりました。またスーパーなどの店頭を飾る、秋の味覚を感じさせる食材も、この時期の楽しみの一つですね。身近にあって気軽に利用できるコンビニにも、さまざまな新商品が登場しています。

2025年9月の新商品5選まとめ(9月16日〜9月22日)

ファミリーマート2025年9月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。スパイシーな味わいのチキンとジャンバラヤが楽しめるお弁当、たっぷりのねぎが味わえる豚肉そば、ヨシダソースとコラボしたグリルチキン、おいものモンブランをイメージした最中アイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「スパイシーな味わい！辛旨チキン&ジャンバラヤ」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

辛旨チキンとジャンバラヤが楽しめるお弁当。スパイシーな味わいのジャンバラヤと、にんにくやスパイスなどで味付けした辛旨なチキンを盛りつけています。

「ねぎたっぷり！豚肉そば」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

たっぷりのねぎが味わえる温かいそば。そばの香りと歯切れの良さが特徴のそばに、だしのきいたつゆを合わせ、具材として豚肉、白ねぎ・青ねぎをのせました。

「柚子胡椒香る鶏肉と野菜の和風スープ」(358円)

価格 : 358円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ゆずこしょうのピリッとした辛さがアクセントの和風スープ。鶏とかつおだしベースのシンプルな仕立てで、具材には、鶏肉、キャベツなどを使用しています。

「たんぱく質16.9gグリルチキン ヨシダテリヤキ味」(250円)

価格 : 250円

発売地域：東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※静岡県の一部では取り扱いがありません。

「アメリカ生まれの日本の味」として世界中で愛され続けているヨシダソースとのコラボ商品。「ヨシダソースオリジナルグルメ」を使用したテリヤキ味のグリルチキンです。なお、静岡県の一部では取り扱いがありません。

「井村屋 紫いもと紅はるかのモンブランアイス」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※一部地域では価格が異なります。

紫いもと紅はるかの2種のおいもを使用し、おいものモンブランをイメージした、タルト型のもなかアイス。華やかな見た目とおいもづくしの味わいをワンハンドで手軽に味わえます。なお、一部地域では価格が異なります。ファミリーマート限定・数量限定での発売です。

まとめ

9月16日発売の新商品は、スパイシーなジャンバラヤと辛旨なチキンを盛りつけた「スパイシーな味わい！辛旨チキン&ジャンバラヤ」、具材として豚肉、白ねぎ・青ねぎをのせた「ねぎたっぷり！豚肉そば」、ゆずこしょうのピリ辛がアクセントの「柚子胡椒香る鶏肉と野菜の和風スープ」など、食欲を誘う香りが際立つメニューが登場。

また、たんぱく質不足を補ってくれる、"アメリカ生まれの日本の味"ヨシダソースとコラボしたテリヤキ味のグリルチキン「たんぱく質16.9gグリルチキン ヨシダテリヤキ味」や、スイーツ好きには2種のおいもを使用し、おいものモンブランをイメージした「井村屋 紫いもと紅はるかのモンブランアイス」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭で手にとってみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用