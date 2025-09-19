ウエルシア薬局は、プライベートブランド(以下PB)「くらしWelcia」から、ラバー歯間ブラシとフロスを1本に一体化した新商品「名コンビ!ラバー歯間ブラシと合体したフロス」を9月13日より全国のウエルシア薬局にて発売する。

本商品の開発は、顧客からの声をきっかけに生まれた。「歯の前側と奥側で使いやすい形が違うので、一本で両方に対応できるものがあれば便利」という声から、“1本で前歯・奥歯・歯間までしっかりケアできる” という発想にたどり着いた。

そこで、糸の部分は奥歯にも届きやすいように緩やかなカーブをつけ、反対側には歯ぐきにやさしいラバー歯間ブラシを一体化。持ち替えなくても1本で完結できる時短ケアを実現した。

口腔衛生への関心や外出先ニーズの拡大によりフロス/ラバー歯間ブラシ市場が年々拡大していることも追い風となり、2つの機能を1本に集約する独自設計に取り組んだ。

商品特徴は以下の通り。

1つ目は、1本2役でらくらくケア。ラバー歯間ブラシとフロスがひとつになっているので、これ1本で手早く効率的にケアできる。

2つ目は、1本2役でお財布にもやさしいこと。別々に購入する必要がないので、余計な出費や持ち歩きの手間がかからない。

3つ目は、奥歯までしっかり届くこと。 フロス部分はゆるやかなカーブになっていて、奥の歯にも届きやすい形。

4つ目は、爽快な使い心地。 ミントフレーバー(キシリトール配合)で、使用後はすっきりとした爽快感を得られる。

5つ目は、外出先でも便利なこと。 専用の携帯用袋が付いているので、外出先でも清潔に持ち運んで使える。

名コンビ!ラバー歯間ブラシと合体したフロス イメージ

名コンビ!ラバー歯間ブラシと合体したフロス イメージ

商品概要は以下の通り。

名コンビ!ラバー歯間ブラシと合体したフロス イメージ

商品名は、名コンビ!ラバー歯間ブラシと合体したフロス。 内容量は、50本入。

サイズは、フロス部 太さ0.3~0.5mm。ラバー部 太さ0.7~1.4mm。耐熱温度は、80℃。 素材は、柄がポリプロピレン、ラバー部の材質は熱可塑性エラストマー、糸の材質はポリエチレン、ケースの材質はEVA。価格は547円。9月13日から発売。