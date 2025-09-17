同じ年齢でも「老けて見える人」と「若々しく見える人」がいるのはなぜでしょうか。その差は、実は遺伝だけではなく、日々の生活習慣や心のあり方によって大きく変わります。

本記事では、日本抗加齢医学会専門医監修のもと、若々しい人の習慣を解説。さらに、誰でも今日から実践できる“若々しさを保つ習慣”も紹介します。

若々しく見える人の7つの特徴

若々しく見える人には共通する特徴があります。まずは、内面と外見の両面から、若々しさにつながる7つの特徴を押さえましょう。

肌にハリがある

ハリと弾力があり、水分をしっかり保持したツヤ肌は、まさに若々しさの象徴です。加齢とともに肌は乾燥しやすくなり、シワ・ほうれい線・たるみといった老化のサインが表れやすくなります。

一方で、うるおいに満ちたみずみずしい肌を保っている人は、年齢を重ねても若々しく健康的な印象を与えられます。

姿勢がいい

背筋がまっすぐ伸び、姿勢が整っている人は、それだけで若々しい印象を与えます。加齢とともに筋力が低下すると背中が丸まりやすくなるため、正しい姿勢を保つには筋肉量を維持することが重要です。

また、姿勢がいい人は見た目の若々しさだけでなく、内面的にもポジティブで自信に満ちた印象を周囲に与えられます。

笑顔が多く表情が豊か

笑顔は人を明るく見せるだけでなく、若々しい印象を与える大きな要素です。表情が豊かで口角が自然に上がる人は、ポジティブでエネルギッシュな雰囲気に。さらに、笑顔や表情の変化によって表情筋が動くことで血流が促され、顔全体がいきいきとした印象になります。無表情よりも表情筋を使うほうが、若々しさを維持しやすいといえるでしょう。

身だしなみに清潔感がある

若々しく見える人の大きな共通点のひとつが、清潔感のある身だしなみです。ファッションを楽しみ、肌・髪・歯といった外見のケアを日常的に取り入れることで、自分の姿を客観的に確認する習慣が生まれ、周囲からの印象も大きく向上します。

さらに、他者の視線を意識して「見た目を磨く」行為そのものが、心理的な刺激となり、老け込みを防ぐ一因になるともいわれています。

ほどよく筋肉がついている

太りすぎず痩せすぎず、バランスのいい体型を維持していることも、若々しく見える人の特徴のひとつ。お腹まわりに脂肪がついていたり、二の腕がたるんでいたりすると、実年齢より老けて見えてしまう原因に。

全身に適度な筋肉がついていると基礎代謝も高まり、健康的で引き締まった体型をキープしやすくなるため、若々しい印象を与えることができます。

前向きで好奇心が旺盛

社会の情勢や日々のニュースに関心を持ち、わからないことを積極的に学んだり、新しいことに挑戦したりする人は、話題が豊富で周囲を惹きつけます。 新しい体験によって脳が刺激されるとドーパミンなどの神経伝達物質が分泌され、やる気や意欲が高まるため、気持ちも前向きになり、若々しいオーラを自然とまといやすくなるのでしょう。

毎日を楽しんでいる

日々をポジティブな気持ちで楽しんでいる人は、自然と若々しいエネルギーを生み出します。世代を超えてさまざまな人と積極的に交流できると、常に新しい価値観や考え方を柔軟に取り入れられるようになるため、結果として実年齢よりも若々しく見えるように。

若々しさをキープするのに大切な5つの生活習慣

若々しさをキープする生活習慣

人は年齢を重ねるにつれて、古い細胞が新しい細胞に入れ替わる新陳代謝のスピードが低下します。「見た目年齢」を若く保つには、この代謝サイクルをできるだけ落とさないことが重要です。さらに、老化を加速させる要因となる細胞の酸化や糖化を防ぐことも欠かせません。ここでは、若々しさを維持するためにぜひ続けたい5つの生活習慣を紹介します。

バランスのいい食事

栄養バランスを意識した食事は、肌や体を若々しく保つ基本中の基本です。良質なタンパク質・脂質・炭水化物に加えて、ビタミンやミネラルをバランスよく摂取しましょう。反対に糖分や加工食品の過剰摂取は糖化を進める原因になるため注意が必要です。

炭水化物は血糖値を急激に上げるため、まずは野菜から食べる「ベジファースト」がおすすめ。また、腹八分目を意識することも、血糖値の急上昇や活性酸素の発生を防ぎ、老化防止につながります。

適度な運動

定期的に運動することは血行を促進し、筋肉や肌の弾力をキープするのに役立ちます。ただし、過度な運動は老化につながる活性酸素を増やすので、老化を早めるリスクも。ウォーキングやジョギングなど、自分に合った軽めの運動を無理なく継続することが大切です。

質のいい睡眠

心身の疲労回復や肌の再生、ホルモンバランスの調整に欠かせないのが、質のいい睡眠です。眠っている間に分泌される成長ホルモンは細胞の修復や新陳代謝を助けるため、若々しさを保つ鍵になります。体と脳をしっかりと休ませるために、就寝前はスマホなどを見るのは避け、毎日心地よく眠れる環境を整えましょう。

スキンケア

紫外線対策や保湿、日焼け止めの使用など、日常的なスキンケアは肌老化を防止する手段のひとつ。自分の肌質に合った保湿ケアとUVケアを継続することで、シワやたるみの進行を防ぎ、若々しい肌印象をキープできます。

リラクゼーション

慢性的なストレスは老化を加速させる大きな要因です。瞑想や深呼吸、アロマ、音楽、エステなど、自分に合ったリラクゼーションを取り入れて心身を整えましょう。毎日5分の深呼吸でも自律神経が整い、若々しさにつながるとされています。散歩やガーデニングなどでのんびり自然とふれ合うのもおすすめです。

見た目を若々しくするために続けたいポイントケア

見た目を若々しくするために続けたいポイントケア

若々しい印象を保つためには、外見のケアは欠かせません。毎日のちょっとしたお手入れを積み重ねることで、「見た目年齢」を下げることができます。ここでは、特に人から見られる機会が多い体のパーツごとに、若々しさをキープするためのケア方法を紹介します。

顔

第一印象を大きく左右するのが、顔・表情です。目の下のクマやほうれい線、シミやシワなどは年齢とともに目立ちやすくなります。若々しい印象を保つためには、メイクだけに頼らず、日常的に顔の筋肉をバランスよく動かすことがポイントです。

たとえば、鏡の前で笑顔をつくったり、頬をふくらませたりすると、表情筋が刺激されて血流が促進され、顔全体がいきいきと見えるように。ただし、過度に表情筋を使いすぎると表情ジワを招くこともあるため、やりすぎは禁物です。

老け見えにつながるほうれい線の主な原因は、皮膚の弾力低下や脂肪の下垂にあるため、スキンケアや紫外線対策、必要に応じて美容医療を組み合わせることが現実的なアプローチといえるでしょう。

また、目の下のクマが気になる場合には、目をギュッと閉じてからパッと開く動作を繰り返すと血流が良くなり、改善に役立つとされています。毎日の小さな習慣が、見た目年齢の差につながるのです。

首

首のシワやあごのたるみは、メイクで隠すことが難しい代表的な老化サイン。顔を丁寧に整えていても、首元の老けが目立つと一気に印象年齢が上がってしまいます。改善のためには、シワ改善成分を配合したクリームや美容液でしっかり保湿することが基本。さらに、上下左右に首をゆっくり動かすストレッチを取り入れることで、血行を促進しハリのある首元をキープできます。

また、日常的に下を向いてスマホを見る姿勢は首に大きな負担をかけ、シワやたるみを悪化させる原因に。なるべく視線を下げすぎないよう意識し、首への負担を減らすことも若々しさを保つためには大切です。

手

手はシミ・シワなどの老化サインが特に表れやすいパーツです。顔の皮膚よりも新陳代謝が遅く、水仕事などでダメージを受けやすいため、こまめなハンドケアが必須です。

紫外線を防ぐためには、UVカット効果のあるハンドクリームを使用するのがおすすめ。洗剤を使う前にはハンドクリームで保湿し、ゴム手袋を着用することで、ダメージを最小限に抑えられます。

肩

自分では見えにくい後ろ姿も、若々しさを左右する重要なポイントです。猫背や巻き肩は、老けて見えるだけでなく、肩こりや体の不調の原因にもなります。肩の柔軟性を保つために、両腕を交互に大きく回すなどのエクササイズを取り入れるなどして、日常的に肩周りをほぐしておきましょう。

注意したい「老け」を加速させるNG習慣

心身を一気に老けさせてしまう生活習慣を続けていると、実年齢以上に老けて見える要因に。自分に当てはまる項目がないかチェックし、改善を意識しましょう。

喫煙と過度の飲酒

喫煙はタバコに含まれるニコチンが血管を収縮させ、酸素や栄養の供給を妨げるため、肌の新陳代謝を低下させます。さらに、コラーゲン生成も抑制されてしまい、シワやたるみといった肌老化のリスクを高めます。

過度な飲酒も肝臓に大きな負担をかけ、老廃物の代謝が滞るだけでなく、睡眠の質を下げて成長ホルモンの分泌を減少させます。その結果、肌の再生力が低下し、見た目の老け込みにつながるのです。これらは見た目だけでなく、内臓や血管の劣化にも直結するため、できるだけ控えることが望ましいでしょう。

人と会話しない

人と会話する機会が少なくなると、自然に笑顔が減り、表情筋を動かさなくなってしまいます。その結果、表情がどんよりしたり顔色が暗くなったり、老け見えの原因に。さらに、会話は脳に刺激を与える行為でもあるため、会話が減ること自体が脳の老化にもつながります。

日常のなかで意識的に人と交流し、笑顔や会話を増やすことが、見た目と心の若さをキープする秘訣です。

「もう歳だから」とあきらめる

「どうせ今さら」「歳だから仕方ない」とあきらめの気持ちを持つこと自体が、老化を早める要因になります。新しいことへの挑戦は、脳の神経伝達物質を活性化させ、意欲や学習能力を高める効果があるといわれており、いつまでも「現役」でいるための大切な鍵。

小さなことでも「やってみたい」という気持ちを持ち続けることが、心のハリや若々しいオーラにつながります。年齢を理由にあきらめず、日々の生活に新しい刺激を取り入れることを意識しましょう。

生活習慣を見直して、若々しく人生を楽しもう!

毎日の習慣を少し意識するだけで、「見た目年齢」は大きく変わります。本記事で紹介した生活習慣やケアを取り入れることで、実年齢より若々しい印象に近づくことができます。

大切なのは、完璧を目指すことではなく、できることから無理なく続けること。小さな積み重ねがやがて大きな差となり、若々しい外見と前向きな心の両方を育むことにつながります。毎日鏡を見るのが楽しみになるような自分をめざして、人生をいきいきと過ごしていきましょう。

五藤良将先生より

若々しさを保つ秘訣は「特別な治療」ではなく、日々の小さな習慣の積み重ねです。食事・運動・睡眠・スキンケアといった基本を大切にしながら、心の持ち方や人とのつながりを意識することが、体だけでなく心の若さにもつながります。今日からできる一歩を大切にし、自分らしく健やかな毎日を過ごしていきましょう。

五藤良将 ごとうよしまさ 医療法人社団五良会 竹内内科小児科医院 院長

千葉県立東葛飾高校卒、防衛医科大学校医学部卒。その後に自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセンターなどの勤務を経て2019年9月に継承開業に至る。

日本抗加齢医学会専門医、日本内科学会認定医、日本旅行医学会認定医、日本医師会産業医、日本美容内科学会評議員 この監修者の記事一覧はこちら

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。