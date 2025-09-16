コスモラボは、シニア層の「肌の乾燥実態と対策」に関する調査結果を9月10日に発表した。同調査は2025年7月30日に、「コスモラボ」のアンケートモニター729人を対象にインターネットを用いて行われた。

秋〜冬に肌の乾燥を感じるか聞いたところ、「感じる」(51.4%)が過半数を占め、「時々感じる」(28.4%)と合わせると約8割が乾燥を実感していることがわかった。「あまり感じない」(17.0%)や、「全く感じない」(3.2%)は少数派。

次に、乾燥しやすいと感じる部位を尋ねたところ、「顔」(61.9%）)が最多で、「かかと・足裏」(53.1%)や、「手の甲・指先」(46.7%)が続き、「ひじ・ひざ」(27.5%)や、「すね」(24.7%)、「背中」(17.2%)と続いた。

また、乾燥によって感じる症状を聞いたところ、「かゆみ」(47.4%)が最多で、「しわっぽさ」(38.1%)や、「粉ふき」(36.4%)、「皮むけ」(25.3%)が続いた。身体の状態の変化に加えて、感覚的な不快症状も一定数見られ、乾燥が複合的な問題として存在していることが明らかとなった。

1年のうちで最も乾燥が気になるのはいつか聞いたところ、「1月」(27.5%)が最多で、「2月」(19.2%)や、「年中乾燥が気になる」(16.8%)、「12月」(14.6%)と続いた。

次に、肌の乾燥対策として使っているケア用品を尋ねたところ、「ハンドクリーム」(52.4%)が最多で、「化粧水」(50.6%)がほぼ同水準、「乳液」(38.0%)、「美容液」(37.6%)が続いた。「何も使っていない」(7.3%)は少数派で、大多数が何らかのケアを実施していることがわかった。

また、ケア用品にかけている1ヶ月当たりの費用を尋ねたところ、「1,000〜3,000円未満」(34.2%)が最多で、「1,000円未満」(24.4%)、「3,000〜5,000円未満」(14.8%)が続いた。「5,000円以上」(17.3%)は比較的少数で、支出は低価格帯に集中している。

肌の乾燥対策は、どの程度効果を感じているか聞いたところ、「ある程度効果を感じている」(64.6%)が最多で、「とても効果を感じている」(10.2%)と合わせると約75%が効果を実感していることがわかった。一方で「効果を感じていない」または「わからない・意識していない」は約25%を占め、効果実感にばらつきがある結果となった。

また、顔の保湿アイテムを選ぶ際に重視するポイントを尋ねたところ、「保湿力」(65.4%)が圧倒的に多く、「価格の手ごろさ」(47.1%)や、「肌へのやさしさ(低刺激など)」(43.8%)、「成分(天然成分など)」(32.6%)が続いた。

次に、保湿アイテムをどこで購入しているか聞いたところ、「ドラッグストア」(61.5%)が圧倒的多数を占め、「通販サイト(楽天・Amazonなど)」(20.2%)と続いた。リアル店舗での手軽な入手が主流で、インターネット経由の購入は少数派だった。