お笑いトリオのリンダカラー∞・たいこーが、8月29日にYouTubeとニコニコチャンネル+で配信されたバラエティ番組『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』で、自身に起こった“恐怖体験”を明かした。
引越しから1カ月で出現「洗っても取れない」
『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』は、大喜利などで話題を集めるお笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが、カリスマになるべく様々なことに挑戦していく番組。
8月29日に配信された最新エピソードでは、リンダカラー∞のDenとたいこーがゲストとして登場。リンダカラー∞でトップニュースを飾ることを目指し、様々なテーマでトークを展開した。
「実録! 恐怖体験」では、それぞれが体験した“怖い話”を披露。半年前に引越しをしたというたいこーは、「引越して1カ月くらい経ったときに……」と切り出し、「布団のシーツが青なんですけど、そこに赤い手形がついていたんです」と当時の状況を打ち明けた。
あまりにくっきりと残っていた手形に思わず笑ってしまったというたいこー。「『もうええて』と突っ込んでしまったくらい、ちゃんと手形がついていた。自分の手を合わせてみても、それよりでかいので、自分じゃないんです。しかも洗っても取れない!」と話し、スタジオを驚かせた。
その後、心霊能力があるという知り合いに手形の写真を見せることに。「写真からは霊の感じがない。もしかしたら“人”かもしれない」と言われたそうで、たいこーは「人の方が怖い!」とさらに震え上がり、「人が俺の布団のど真ん中に赤い手形を残して、何も盗んでない。それが怖い!」と今現在も謎に包まれていることを明かしていた。
