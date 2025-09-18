お笑いコンビ・チョコレートプラネットが18日、YouTubeチャンネルに謝罪動画を公開。松尾駿の「素人はSNSをやるな」といった発言が炎上したことを受け、そこに至った経緯と真意、謝罪の言葉を述べた。

「素人はSNSをやるな」の真意

事の発端となったのは、お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹に対するSNS上の誹謗中傷について、2人が語った内容だった。松尾は、同期でもある稲田をはじめ、周囲や自分に対してもSNSで心ない言葉が投げかけられてきたことについて、「なんでそんなことをするんだ」「そういうことを言うんだったらSNSをやるな」との感情から、極端な言い回しで「素人はSNSをするな」と言ってしまったという。

さらに、「ネガティブなことを見たり人を傷つけたりすることが僕はすごく嫌で」「芸人としてもっと面白く言えたはずなのに、自分の力不足だった」と吐露し、「極端な言い方によって誤解を生んでしまい、不快な思いをさせてしまいました。本当に申し訳ございません」と反省の言葉を何度も繰り返した。

「素人はSNSをやるな」については、「極端に大きく言ってしまったのは、芸人なのでボケというか」「すごく偉そうな言い方になってしまった」と猛省。「僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑をおかけした方、応援してくれていた方、本当に申し訳ございません」と何度も頭を下げた。

長田も「2人の責任」と認識、動画削除やコメント欄閉鎖の理由も説明

松尾の発言に端を発した今回の騒動だが、相方の長田庄平も「松尾の言動は僕の言動でもある」「これは2人の責任」といい、コンビとしての責任を明確にした。問題となった動画を削除したことについては、「稲ちゃんの名前も入っていたので、そこが悪目立ちするのも良くないと思い、僕の判断で削除させてもらいました」と説明。さらに、コメント欄の閉鎖についても「他の動画まで関係のないコメントで荒らされるのが嫌だった」と明かした。

関係各所への謝罪と“丸刈り”の決意表明

動画の終盤では、今回の動画をアップした理由についても、長田が「ファンのみなさまに嫌な思いをさせてしまったので、この動画を撮りました」と言及。「僕らはいろいろな人に支えられてここまで来ております。現場のマネージャー、会社、スポンサーのみなさま、そちらのみなさまにも大変ご迷惑をおかけしました」と重ねて詫びた。

そのうえで2人は、「初心にかえる意味で、そして気持ちを引き締めるため」として、動画の中で実際に頭を丸める姿を公開。「これからもチョコレートプラネットの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけ、2人で頭を下げて締めくくった。