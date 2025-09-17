フジテレビ系ドラマ『最後の鑑定人』(毎週水曜22:00～)に出演する藤木直人、白石麻衣らがこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、きょう17日に放送される。

藤木直人

鑑定人という自身初の役どころを演じきった藤木は「もう(難しい用語の)セリフを覚えなくていいんですね(笑)」と語り、冗談めかしながら最後まで現場を盛り上げた。そんなキャスト、制作スタッフが一丸となって作り上げた最終話では、天才鑑定人が放火殺人を企てた真犯人との最終対決に挑む。

コメントは、以下の通り。

■藤木直人

「本当にお疲れ様でした。もう、セリフ覚えなくていいんですね（笑）。今作のオファーを受けたとき“今年の夏は忙しくなるな”と覚悟して臨みましたが、スケジュールも切羽詰まっていたし酷暑だったしセリフ量も多く本当に大変でした…。でも、めちゃくちゃ楽しかったです！すてきなキャストの皆さん、元気で明るくてクリエイティブなスタッフの皆さんがいてくれたからだと感謝してます。僕は1995年にデビューしたのですが、30年という節目にこの作品に巡り会えたことが本当にうれしかったですし、自分の中でも記念になる30周年となりました。本当にありがとうございました！」

■白石麻衣

「撮影が始まって約３カ月間あっという間でした。真夏の撮影で暑い日も多かったのですが、みなさんが温かく支えてくださって、毎日の撮影が本当に楽しかったです！ドラマを通じて“科学ってすごい！”と感じたので、これからは指紋（をむやみに付けないよう）に気をつけたいなと思いました（笑）。みなさんお世話になりました！」

■迫田孝也

「最後の最後で事件モノらしいシーンが撮れまして、すごく汗だくです。この３カ月間、あっという間に過ぎてしまいました。顔見知りのスタッフが多かったので、リラックスしながらもすべてのシーンを全力で演じきることができました。残りわずかですが、放送終了までよろしくお願いします！」

■中沢元紀

「３カ月間ありがとうございました。僕自身、刑事役が初めてだったのですが、ずっと憧れていた刑事役を演じることができてうれしかったです！すてきなキャストの皆様、スタッフの皆様とご一緒できて光栄でした。またご一緒できるように頑張ります！ありがとうございました！」

■松雪泰子

「みなさんより一足先に撮影終わってしまいさみしいです。藤木さんや白石さんはまだここから終盤の撮影があると思いますが、スタッフの皆様もお体に気をつけて最後まで撮影ください。３カ月間本当にありがとうございました、お疲れ様でした！」

■堀部圭亮

「ドラマ最終盤に登場する、氷室崇志。とても重要な役を任せていただきました。藤木さんをはじめ、素晴らしいキャスト・スタッフの皆さん。とても温かく迎えていただき、心地好い緊張感と重圧を思い切り楽しんで、そして悔いなく演じることができました。最終話に相応しい、最強で最狂で最恐で最凶な男、氷室崇志を、ご堪能いただければ幸いです」

