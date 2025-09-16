“復讐の共犯者”が重要な対局へ　強烈なオーラ漂う『MISS KING』場面カット

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)の場面写真が公開された。

『MISS KING / ミス・キング』場面写真

“復讐の共犯者”のオーラ漂うショット

今回公開となったのは、のん演じる飛鳥と藤木直人演じる藤堂が出会うシーン、そして2人がバディを組み対局に挑みに行くシーンの場面写真。家族を捨てた飛鳥の父・彰一(中村獅童)にナイフで復讐に挑もうとする飛鳥の前に現れた藤堂は、彰一に対して因縁の過去を持っている元棋士で、飛鳥に「将棋で復讐をしよう」と持ちかけ2人は“共犯者”に。そして藤堂の復讐計画の一つとして飛鳥は“史上初の女性棋士”を目指す。

バディを組んだ2人は同じ傷を抱えるもの同士、時にはぶつかり合いながら、そして窮地に追い込まれそうになりながらも将棋を通じて人生を取り戻していく。そんな固い絆で結ばれた“復讐の共犯者”の2人が、重要な対局に向かう際の強烈なオーラ漂うショットにも注目だ。

