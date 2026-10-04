津田健次郎「好物になっちゃった（笑）」現地で食べて衝撃を受けた“高知の郷土料理”とは？

＜リスナーからのメッセージ＞
「私は先日、推しのライブで福岡県に遠征してきました！ 推し活仲間と前乗りして糸島や太宰府天満宮を観光し、夜は屋台やもつ鍋で打ち上げまでして、楽しくてたまりませんでした！」(東京都)
◆高知で出会った絶品かつおのたたき！
津田：いいですね～。福岡は最近ちょっとご無沙汰していますが、イベントとかでおじゃましたことは何度かありまして、すごく元気になる街ですよね！ そういう印象があります。食べ物もどれもこれもおいしいですし、エネルギーが湧いてくるものが多い気がします。屋台とかもあってとっても賑やかで、楽しかった記憶があります。
国内だと、どこに行きたいかなぁ。“東北”っていうのはずっと言ってはいるんですけれどもね。ちなみに、今年は高知県に行きました。あと、作品名はまだ言えないのですが、佐賀県に行ってきまして、どちらもすごくのんびりできましたね。
高知へは「よさこい祭り」でちょっとおじゃましたんですけれども、とても活気があって本当に素敵なお祭りでした。あと、かつおのたたきが「あれ？ こんなに違う!?」ってびっくりするくらい本当においしくて！
正直、かつおのたたきをおいしいと感じたり、「ぜひ食べたい！」って思ったりしたことがなかったんですけど、スタッフさんに「おいしいお店を予約したので、ぜひ行きましょう！」と誘っていただいたので、「かつおのたたきかぁ、まあ名物だしな」くらいのテンションで行ったんですよ。
いや～、本当にびっくりしましたね！ それくらいおいしくて、かつおのたたきが好物になっちゃったなと思って（笑）。高知で食べるかつおのたたきって全然違うんだなと実感しました。（身が）すごく分厚くて「噛み切れるかな？」くらいの印象だったんですけど、スーッと入っていきましたね。本当においしかったです。
＜番組概要＞
番組名：津田健次郎 SPEA/KING
放送日時：毎週日曜 12:00～12:30
パーソナリティ：津田健次郎
番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
番組公式X：@tsuda_speaking