津田健次郎「好物になっちゃった（笑）」現地で食べて衝撃を受けた“高知の郷土料理”とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。9月27日（日）の放送では、津田が今年訪問した高知県の思い出について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私は先日、推しのライブで福岡県に遠征してきました！ 推し活仲間と前乗りして糸島や太宰府天満宮を観光し、夜は屋台やもつ鍋で打ち上げまでして、楽しくてたまりませんでした！」(東京都)

◆高知で出会った絶品かつおのたたき！

津田：いいですね～。福岡は最近ちょっとご無沙汰していますが、イベントとかでおじゃましたことは何度かありまして、すごく元気になる街ですよね！ そういう印象があります。食べ物もどれもこれもおいしいですし、エネルギーが湧いてくるものが多い気がします。屋台とかもあってとっても賑やかで、楽しかった記憶があります。

国内だと、どこに行きたいかなぁ。“東北”っていうのはずっと言ってはいるんですけれどもね。ちなみに、今年は高知県に行きました。あと、作品名はまだ言えないのですが、佐賀県に行ってきまして、どちらもすごくのんびりできましたね。

高知へは「よさこい祭り」でちょっとおじゃましたんですけれども、とても活気があって本当に素敵なお祭りでした。あと、かつおのたたきが「あれ？ こんなに違う!?」ってびっくりするくらい本当においしくて！

正直、かつおのたたきをおいしいと感じたり、「ぜひ食べたい！」って思ったりしたことがなかったんですけど、スタッフさんに「おいしいお店を予約したので、ぜひ行きましょう！」と誘っていただいたので、「かつおのたたきかぁ、まあ名物だしな」くらいのテンションで行ったんですよ。

いや～、本当にびっくりしましたね！ それくらいおいしくて、かつおのたたきが好物になっちゃったなと思って（笑）。高知で食べるかつおのたたきって全然違うんだなと実感しました。（身が）すごく分厚くて「噛み切れるかな？」くらいの印象だったんですけど、スーッと入っていきましたね。本当においしかったです。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking