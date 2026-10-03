長野久義 台湾でまさかの「スシロー」へ!? 「コーンやツナ、エビの天ぷらばっかりで、1皿だけマグロを食べて…」

【台湾視察の話】
佐藤：長野さん、今回の台湾出張の目的は何だったのですか？
長野：第14回 BFA U-18アジア選手権の視察でした。
佐藤：日本でも結構ニュースになっていましたが、9月7日～13日に台湾でおこなわれた18歳以下の選手たちによるアジアの頂点を決める大会ですね。今年の夏の甲子園を沸せた選手たちも結構出ていた大会ですよね？
長野：そうですね。みんな甲子園でプレーしている姿をテレビで観ていました。
佐藤：その選手たちが日の丸を背負って戦っていましたが、最初から最後までご覧になっていましたか？
長野：（日本代表の）初戦から決勝戦まで観させてもらいました。
佐藤：決勝は日本対韓国でしたが、0対2で惜しくも敗れて準優勝という結果でした。現地でご覧になって、どうでしたか？
長野：韓国のピッチャーは、メジャーリーグも注目しているようなピッチャーだったので、なかなか打つのは難しかったですけれども、本当にいい試合で、みんなも頑張っていて感動しました。
佐藤：日本代表は決勝でこそ敗れてしまったんですけれども、1次ラウンドの3試合は60得点無失点だったみたいで、すごいですね！
長野：そうですね。ピッチャーは抑えていましたし、みんな打ちまくって、良いプレーをたくさん観させてもらいました。
◆台湾出張の昼食はまさかのスシロー!?
佐藤：台湾出張の8日間はどうでしたか？ ずっと視察漬けだったわけではないと思いますけれども。
長野：いや、もうほとんど毎日視察でしたね。1日だけ日本代表の空き日があったので、その日だけは休みだったんですけど。
佐藤：そうだったんですか。その日は何をしていたのですか？
長野：ホテルで映像を観たり、いろいろ……仕事をしていました。
佐藤：なんでちょっと伏し目がちになったんですか（笑）。
長野：「遊びに行ってる」って言われるので（笑）。
佐藤：いやいや（笑）。ちょっとくらい楽しみましたよね？
長野：いやいや……（笑）。本当にしっかり視察で行かせてもらいました。
佐藤：鉄のカーテンはなかなか開かないですね（笑）。おいしいものは食べられました？
長野：食べました。
佐藤：これはすんなり。何を召し上がったのですか？
長野：スシローですね。
佐藤：え!?
長野：昼ご飯に台湾でスシローに行きました。
佐藤：なぜですか？
長野：日本だと、郊外にしか回転寿司がなくて、いつも「行きたいな」と思っていたんですけど、たまたま日本代表が試合をする球場の目の前にスシローがあったので、そこに元選手で、今スカウトをやっている長江という方と一緒に行きました。
佐藤：どうでした？
長野：おいしかったですよ。「こんなクオリティなんだ！」と逆にびっくりしました。
佐藤：へぇ！ 結構食べました？
長野：そう思うじゃないですか。結構食べたんですけど、9皿でした（笑）。
佐藤：えー！ それでお腹いっぱい？
長野：そうなんです。それで、考えたんですけど、僕はコーンやツナ、エビの天ぷらとかばっかり食べていたので、そりゃもうお腹いっぱいになるなと思って（笑）。
佐藤：結構キッズ寄りな感じですね（笑）。
長野：本当そうなんですよ。たしか生魚はマグロくらいしか食べなかったので。
佐藤：それは長野さんが選ばなかったということですか？
長野：そうです。1皿だけマグロを食べて……。
佐藤：ちょっと待ってください、さっき新鮮だったって言ってましたよね（笑）？
長野：いや新鮮でしたよ、マグロも新鮮でしたし。
佐藤：それで結構お腹いっぱいになっちゃったんですね（笑）。
長野：そうですね（笑）。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/