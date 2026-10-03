長野久義 台湾でまさかの「スシロー」へ!? 「コーンやツナ、エビの天ぷらばっかりで、1皿だけマグロを食べて…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 9月27日（日）の放送では、長野が台湾へ出張に行ったときの出来事を語りました。

【台湾視察の話】

佐藤：長野さん、今回の台湾出張の目的は何だったのですか？

長野：第14回 BFA U-18アジア選手権の視察でした。

佐藤：日本でも結構ニュースになっていましたが、9月7日～13日に台湾でおこなわれた18歳以下の選手たちによるアジアの頂点を決める大会ですね。今年の夏の甲子園を沸せた選手たちも結構出ていた大会ですよね？

長野：そうですね。みんな甲子園でプレーしている姿をテレビで観ていました。

佐藤：その選手たちが日の丸を背負って戦っていましたが、最初から最後までご覧になっていましたか？

長野：（日本代表の）初戦から決勝戦まで観させてもらいました。

佐藤：決勝は日本対韓国でしたが、0対2で惜しくも敗れて準優勝という結果でした。現地でご覧になって、どうでしたか？

長野：韓国のピッチャーは、メジャーリーグも注目しているようなピッチャーだったので、なかなか打つのは難しかったですけれども、本当にいい試合で、みんなも頑張っていて感動しました。

佐藤：日本代表は決勝でこそ敗れてしまったんですけれども、1次ラウンドの3試合は60得点無失点だったみたいで、すごいですね！

長野：そうですね。ピッチャーは抑えていましたし、みんな打ちまくって、良いプレーをたくさん観させてもらいました。

◆台湾出張の昼食はまさかのスシロー!?

佐藤：台湾出張の8日間はどうでしたか？ ずっと視察漬けだったわけではないと思いますけれども。

長野：いや、もうほとんど毎日視察でしたね。1日だけ日本代表の空き日があったので、その日だけは休みだったんですけど。

佐藤：そうだったんですか。その日は何をしていたのですか？

長野：ホテルで映像を観たり、いろいろ……仕事をしていました。

佐藤：なんでちょっと伏し目がちになったんですか（笑）。

長野：「遊びに行ってる」って言われるので（笑）。

佐藤：いやいや（笑）。ちょっとくらい楽しみましたよね？

長野：いやいや……（笑）。本当にしっかり視察で行かせてもらいました。

佐藤：鉄のカーテンはなかなか開かないですね（笑）。おいしいものは食べられました？

長野：食べました。

佐藤：これはすんなり。何を召し上がったのですか？

長野：スシローですね。

佐藤：え!?

長野：昼ご飯に台湾でスシローに行きました。

佐藤：なぜですか？

長野：日本だと、郊外にしか回転寿司がなくて、いつも「行きたいな」と思っていたんですけど、たまたま日本代表が試合をする球場の目の前にスシローがあったので、そこに元選手で、今スカウトをやっている長江という方と一緒に行きました。

佐藤：どうでした？

長野：おいしかったですよ。「こんなクオリティなんだ！」と逆にびっくりしました。

佐藤：へぇ！ 結構食べました？

長野：そう思うじゃないですか。結構食べたんですけど、9皿でした（笑）。

佐藤：えー！ それでお腹いっぱい？

長野：そうなんです。それで、考えたんですけど、僕はコーンやツナ、エビの天ぷらとかばっかり食べていたので、そりゃもうお腹いっぱいになるなと思って（笑）。

佐藤：結構キッズ寄りな感じですね（笑）。

長野：本当そうなんですよ。たしか生魚はマグロくらいしか食べなかったので。

佐藤：それは長野さんが選ばなかったということですか？

長野：そうです。1皿だけマグロを食べて……。

佐藤：ちょっと待ってください、さっき新鮮だったって言ってましたよね（笑）？

長野：いや新鮮でしたよ、マグロも新鮮でしたし。

佐藤：それで結構お腹いっぱいになっちゃったんですね（笑）。

長野：そうですね（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/