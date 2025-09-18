ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が9月18日から9月22日にかけて、ケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)公式モバイルアプリと初のコラボレーションとなるライブコマースイベント『推し活はKFCでアゲてけ! KFC LOVERS決定戦』の第1弾を開催する。

『推し活はKFCでアゲてけ! KFC LOVERS決定戦』

「KFC LOVERS(KFCラバーズ)」の称号

『推し活はKFCでアゲてけ! KFC LOVERS決定戦』では、参加ライバーの配信画面上に表示されるバナーからKFC公式モバイルアプリのダウンロードを行うことができ、期間中にカウントされるKFC公式モバイルアプリのダウンロード数に応じて、総合ランキング1位に輝いたライバーに「KFC LOVERS(KFCラバーズ)」の称号が与えられるほか、イベント各期間での上位入賞者には限定クーポンへの掲出権、縦型動画広告の出演権が贈呈される。

第2弾は10月2日〜10月6日、第3弾は10月16日〜10月20日の実施を予定しており、各期間のイベントランキング上位1名のライバーがKFC公式モバイルアプリ内のクーポン掲載権を、上位2名が縦型動画広告の出演権を獲得する。さらに、3回のイベントを通じた総合ランキングも集計する予定で、見事ランキング1位に輝いたライバーに「KFC LOVERS」の称号が与えられる。

また、第3弾のイベント終了後には公式ライブ配信の実施も予定しており、「17LIVE」のプロライバーが出演し総合ランキングにおいて上位入賞したライバーを発表するほか、一連のイベントの振り返り企画トークなども行われる。