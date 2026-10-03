「ラーメンは出汁から手作り」オカモトレイジの本格すぎる料理愛にアイナ・ジ・エンドも驚愕

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 11：30～）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。10月3日（土）の放送では、アイナ・ジ・エンドと、OKAMOTO'Sのドラマー・オカモトレイジさんによる特別クッキング企画を実施。今回は「鶏もも肉と根菜のロースト」作りに挑戦しました。アイナ・ジ・エンド：今回の「ほなまた」は特別企画として、オカモトレイジ君とクッキングした模様をお届けしていきます。このクッキングの様子は動画でもお届けします。料理の様子をたっぷりお見せしますが、今日はぜひ耳だけで私たちのクッキングに参加してくださいね。では、スペシャルなスーパー友達を呼んで、一緒に料理をしていこうと思います。オカモトレイジさんです。レイジ：よろしくお願いします。アイナ：よろしくお願いします（笑）。レイジさんって初めて呼んでる。レイジ：うん、レイジさんって呼んで。アイナ：レイジ君は私のことをいつも変な名前で呼ぶの。レイジ：そう、変な名前ばかりで呼んでいるから、今日はアイナさんってちゃんと呼ぶようにします。アイナ：もうATE（エー・ティー・イー）でいいよ。レイジ：ATEもいいよね（笑）。今日はジ・エンドでエンドーさんっていうのもいいよねっていう話をさっきしていました。アイナ：じゃあエンドーさんでいきます。レイジ：エンドーさん、よろしくお願いします（笑）。アイナ：今日、私たちが作るのが鶏もも肉と根菜のローストです。まずはお米を炊きましょう。使う炊飯器は「炎匠炊き」って言うんですけど、私も同じものを実際に持っています。では、お米を炊いていきます。次は鶏肉と野菜の調理をしていきます。フォークでお肉に穴を開けたいんよ。できる？ 私がやったら、お肉飛ばしそうやもん。レイジ：そんなことないでしょ（笑）。普段はそんなに料理しないんだっけ？アイナ：あ、実は結構しているんやけど、みんな独学。レイジ：俺も独学だよ。アイナ：何でずっと茶色いんやろ？ なんか何を作っても茶色くなるん。レイジ：まあ料理って大体スタイリングで決まっちゃうからね。で、次は？アイナ：蜂蜜と醤油を混ぜたものに、穴をあけた鶏肉を30分漬け込みます。はい、続いて玉ねぎ、人参、じゃがいも、ニンニクの下ごしらえをします。――レイジさんが野菜をカット中アイナ：めっちゃキレイ。（食材を押える）猫の手上手だね。レイジ：ありがとうございます。アイナ：人参の切り方を知っているのがすごいです。小さい頃から料理はしていたの？レイジ：小さい頃はそんなにやっていないけどね。でもなんか1つハマるとすごくやりたくなっちゃうタイプだから。アイナ：じゃあ何でラーメンは作るようになったの？レイジ：ラーメンって何だろうって思ったから（笑）。作ってみないとわからないなと思って（笑）。アイナ：そこから実際にラーメンを作る人ってあまりいないよ？レイジ：そうか。でも意外とやると簡単だよ？アイナ：ほんとに？ だってなんか出汁から取ってない？レイジ：そうだよ。でも今では動物系を使わないスタイルに移行しました。アイナ：動物系を使わない？ 野菜だけ？レイジ：昆布と椎茸と、あと鰹節。これらを30分ぐらい煮出しておしまい。アイナ：え、それだけでできるの？レイジ：うん。グルタミン酸とイノシン酸が出れば大丈夫だから。アイナ：さてさて、ここで一旦休憩タイムに入ります。ご飯を炊いて鶏肉を漬け込んでいる間に、リスナーから届いた質問やメッセージを読んでいこうと思います。神奈川県、41歳、男性、ラジオネーム・水曜の男。「あまり運動が得意ではないというレイジさんですが、『これなら踊れるかも、踊ってみたいかも』というアイナさんの振り付けは何かありますでしょうか。個人的には「Poppin' Run」でガチで踊るレイジさんが見てみたいです。ラジオなので我々には見えませんが、ぜひともアイナさんに教わりながら踊ってみてほしいです」レイジ：あー、無理だね（笑）。アイナ：あのー、レイジ君、実は私の去年の誕生日にダンスのプレゼントをしてくれたんですよ（笑）。レイジ：「誕生日おめでとう。俺からのプレゼントはダンスだよ」って（笑）。ストリートダンスとヨーヨー（笑）。アイナ：あ、いつの間にかヨーヨーがある（笑）。どこから出てきたのー（笑）。レイジ：これ最近覚えたトリックなんです。アイナ：ヨーヨーはいつからやっているんですか？レイジ：ヨーヨーは3年くらい前ですね。たまたま僕のDJイベントにヨーヨーの世界ランカーがたくさん来てくれていて、「DJ中にみんなでヨーヨーやったらどう？」とパフォーマーとして呼んだのがきっかけです。アイナ：何人くらいいるの？レイジ：ヨーヨーチームで20人から30人はいるんじゃないですかね。アイナ：すごいね！ レイジ君の後輩ってこと？レイジ：後輩っていうか、ヨーヨーで言ったら大先輩（笑）。だから、別に地元の後輩とかではなくて、いつも習っている身です。アイナ：へー。レイジ：みんなすごいよ。本当に世界ランカーで、この前イーロン・マスクにリポストされていたからね。アイナ：どういう内容で？レイジ：いや、もう「ネクストレベル！」みたいな感じで。三浦元（みうら・はじめ）君ってこがすごいんです。はい、すいません。アイナ：ダンスね！ ダンスは（笑）？レイジ：あ、また今度やりましょうね。アイナ：はい、鶏肉の漬け込みが終わりました。こちらをオーブンレンジ用の皿に並べていきます。レイジ：はい、並べていきましょう。アイナ：漬け込んだ鶏肉が良い匂いしてるね。でも簡単だよね。鶏肉を買って来てさ、漬けて並べたら良いんだもんね。で、この合間にさっき切った野菜を並べていくんですけど、ちょっと並べちゃおう。で、野菜の上にオリーブオイル、塩、コショウですね。レイジ：良いかも良いかも。アイナ：こちらをオーブンレンジでグリルしていきます。――オーブンレンジで調理中アイナ：完成しました！レイジ：やったねー、本当に美味しそう。早速いただいちゃってもいいですか？アイナ・レイジ：いただきます！レイジ：うわー、旨そう。うん。柔らかい！ 完璧な火の通り具合。これはすごいね。アイナ：ん〜、ふんふん。普段ドラムを叩いて歌っている人なんですけど（笑）。レイジ：いやでもさ、本当にうまいもんを食べているときって、結構黙っちゃうよね？ プライベートでも。アイナ：黙っちゃう（笑）。レイジ：あの感じがあるよ。食レポってどうやってやるんだろうね？ 何にも考えていなかった（笑）。アイナ：1回やってみたら（笑）？レイジ：嫌だよ（笑）。食レポって一番苦手だと思う。アイナ：「炎匠炊き」のお米はどうだった？レイジ：超美味しい。アイナ：水加減もめっちゃ良さそう。どう、料理したくなった？レイジ：毎日しているから。なんか俺、下処理をするのが好きでさ。だからスーパーで安い豚肉とかを買って来て、60度のお湯に1回通して、それを昆布締めみたいにして冷蔵庫に入れておくの。アイナ：へー！ すごいね、手間をかけて。レイジ：そう、それが結構面白いんだよね。アイナ：それでは、手を合わせてください。レイジ：はい。アイナ・レイジ：せーの、ごちそうさまでした！＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜11：30～11：55パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm