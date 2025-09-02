ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が8月30日より、『北斗の拳』とコラボレーションしたイベント『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』を開催している。

『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』

オリジナルコラボグッズなどの豪華プライズを贈呈

『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで上位に入賞した計50名のライバーは、イベント最終日となる9月30日に都内会場で開催予定のリアルイベントへ出場することができる。そして見事リアルイベントを勝ち抜いた上位のライバーには、ここでしか手に入れることができないオリジナルコラボグッズなどの豪華プライズが贈呈される。

さらに、今回最終日に開催するリアルイベントの会場には、ムッシュ吉崎(「崎」はたつさき)をスペシャルゲストとして登場。歌唱披露やトークを行うほか、プレゼンターとして登壇予定だという。また、『北斗の拳』ネタを披露することでも知られているお笑い芸人・キャベツ確認中もゲストとして登場する。

そして、リアルイベント初の試みとして、サミー協力のもと「スマスロ北斗の拳」と連動し、出場するライバー同士で実際のスマスロ筐体を用いた勝負を行い、結果によって賞品を獲得することができるというコンテンツも実施予定だという。