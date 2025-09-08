ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、今年13年目を迎え、福岡県宗像市にて11月に開催される大型野外フェスティバル「宗像フェス2025」への出演者を選出するオーディションイベント『「宗像フェス2025」出演権争奪戦!!』を、9月29日より開催する。

『「宗像フェス2025」出演権争奪戦!!』

『「宗像フェス2025」出演権争奪戦!!』は、「17LIVE」で活動中のイチナナライバーであれば、誰でも参加が可能。基本的に、指定された期間内にイチナナライバーとしてライブ配信を行うだけで、参加条件をクリアすることができ、その後のオーディションを経て選ばれたライバーは、11月1日、11月2日に福岡県宗像市の宗像ユリックスで開催する「宗像フェス」のメインステージやサブステージに出演することができる。さらに、今回は、メインステージのアシスタントMCも本イベントおよびオーディションによって選出される。