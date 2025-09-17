モデルの山田優が17日、都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に登場した。

山田優

山田は、黒を基調にした個性的なデザインのセットアップで登場。「前と後ろの切り替えが可愛いセットアップを着させていただきました。前と後ろの顔が全然違ってすごく可愛いし、下だけでも上だけでも着られる」とファッションのお気に入りのポイントを説明した。

また、MCから「秋におしゃれをして出かけたい場所」を聞かれると、山田は「秋というと紅葉が始まるので、おしゃれして、そういうのを見て、そのまま温泉とか行きたいな」と願望を吐露。「全然、計画はないんですけど、毎年温泉だったりは行ったりするので、今年こそはおしゃれをして行きたいなと思います」と笑顔を見せた。

イベントは、東京・銀座のセレクトショップ「バーニーズ ニューヨーク銀座本店」のリニューアルを記念して開催。同店の印象を聞かれた山田は「お買い物によく来させていただいてるんですけど、誰と来ても楽しめるな、という印象です」とコメント。さらに、母親とよく買い物に行くという山田は「母と来ても、2人が好きなものがそろっていたり、主人と来ても、違う階で買い物ができたり……。みんなで来て楽しい『バーニーズ ニューヨーク』だなと思います」と魅力を語った。

イベントには朝比奈彩、栁俊太郎、笠松将、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政と嶋佐和也、梅宮アンナと世継恭規夫妻、窪塚洋介、アンミカも出席した。