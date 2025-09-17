タレントの梅宮アンナが17日、都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に夫の世継恭規と共に登場した。

世継恭規と梅宮アンナ

梅宮は、今年5月に世継との結婚を発表し、「出会って10日婚」と話題を集めた。夫婦でそろって公の場に登場するのはこの日が初めてで、梅宮は、報道陣からお互いに顔を寄せたポーズや密着したポーズを要求されると、笑顔で対応しつつ「照れるんだけど～」と照れ笑いを浮かべた。

MCから、仲の良い様子について触れられた梅宮は、「私たちとしては、普通に手をつないだりとか、日常の普通のことですね。普通にこんな感じです」とにっこり。また、夫婦のエピソードについて聞かれると、「昨日のことですけど、実家が京都なので、お墓参りと敬老の日ということで、2人でドライブして。車で京都まで行きました」と説明。「なかなか関西に行くのに車は使わないじゃないですか。2人で運転し合ってドライブしながら……楽しかった」とエピソードを明かした。

さらに梅宮は、夫婦の仲について「いろいろありますよ。喧嘩もしますし」としつつ、「でも、ひとつひとつ喧嘩しながら、夫婦ができていくんではないかな、と思っています」と語っていた。

イベントは、東京・銀座のセレクトショップ「バーニーズ ニューヨーク銀座本店」のリニューアルを記念して開催。山田優、朝比奈彩、栁俊太郎、笠松将、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政と嶋佐和也、窪塚洋介、アンミカも出席した。