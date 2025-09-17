BANDAI SPIRITSは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「プレバンの日」を祝うイベントとして「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」(以下「プレバンフェス2025」)を2025年10月6日11時よりオンライン開催する。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では2024年に、「プレミアムバンダイ」の略称である「PB」のアルファベットの形がそれぞれ「10」「13」の組み合わせに見えることから、10月13日を「プレバンの日」と制定。この「プレバンの日」を記念し、オンラインイベント「プレバンフェス」を開催する。昨年を上回る規模で、「プレミアムバンダイ」ユーザーへの感謝を伝え、これからのプレバンを共に作り上げていきたいという願いをこめた参加型企画を用意する。

また、「プレバンフェス2025」開催期間中に受注・商品情報解禁予定の商品も一部発表。「CSM変身ベルト アークルver.25th」「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY'25 -」「TAMASHII NATIONS 「CLUB TAMASHII MEMBERS」優先販売商品」が9月17日に明らかになった。この他にも、お得なキャンペーン・注目商品も多数ラインナップ予定。詳細は10月6日の「プレバンフェス2025」開始時に公開する。

「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY'25 -」

「TAMASHII NATIONS 「CLUB TAMASHII MEMBERS」優先販売商品」

また、参加型企画も多数展開。「スキ」をキーワードに、日替わりで展開するテーマに対して投票・投稿等のアクションができるような企画「FANS SUMMIT ―スキに共感する場所―」を10月6日11時からスタートする。

他にも、「プレミアムバンダイ」で対象商品を1,500円(税込)以上購入すると、送料が「プレミアムバンダイ」の負担となる「送料0円キャンペーン」も実施。期間は後日発表される。

(C)石森プロ・東映

(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)創通・サンライズ