NHKのドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』(9月30日スタート、総合 毎週土曜22:00～)の完成試写会が17日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の大東駿介、共演の飯豊まりえ、柴犬・のこが出席した。

片野ゆか氏の『平成犬バカ編集部』を原作とするこのドラマは、絡まりもつれた人の心を優しく解きほぐしていくヒューマン＆ケイナイン(犬)ストーリー。柴犬(しばいぬ)専門雑誌『シバONE』編集長・相楽俊一役を大東駿介、『シバONE』編集者・石森玲花役を飯豊まりえ、『シバONE』第1号スタッフ犬で、相楽の愛犬でもある福助役をのこが演じる。

大東は、犬との撮影について「人間たちはまず犬に負担かからない現場を作ろうと考えて臨んだんですが、始まってみたら、のこに『焦るな、落ち着いてやろう、心穏やかにやろう』と言ってもらっているような本当に豊かな撮影現場で、楽しく過ごさせていただきました。1話もお犬様に助けていただきました」と述べ、飯豊も「撮影が進むにつれてハードなスケジュールになっている中でも張り詰めることなく、ワンちゃんたちののんびりしたマイペースな性格や癒やされるパワーに助けてもらいながら撮影していったなと思います」と振り返った。

フォトセッションでは、大東がのこを抱っこして撮影に対応。各メディアのカメラマンたちが順番に撮影をしていく中、のこもしっかりとカメラ目線で撮影に応じ、「目線バッチリ」「えらいね」「すごい」という声が上がり、プロとしての姿勢に会場はほっこり。大東は「すごいでしょ皆さん、これがうちののこです!」と鼻高々で、「こういう撮影では犬の確認ばっかりになるんですけど、人間の僕らも気にしていただいて」と加えて笑いを誘っていた。