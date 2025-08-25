ローソンは2025年9月2日より、全国のローソン店舗でTV アニメ『SAKAMOTO DAYS』のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でニューレトロ調のオリジナルイラストを使用したオリジナル景品がもらえる企画や、グッズの販売などを行う。詳細はキャンペーンサイトにて公開中。

先着・数量限定でもらえる!オリジナルクリアファイル

9月2日7:00～9月15日(または景品がなくなり次第終了)のキャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼントする。全7種、各店計23枚。

オリジナルクリアファイル

景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計7枚まで。一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100、ローソンスマホレジ決済は対象外。

ローソン・@Loppi・HMV限定数量限定!オリジナルグッズ

ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で『SAKAMOTO DAYS』のオリジナル商品を、数量限定で発売する。 店頭販売は2025年9月2日～商品がなくなり次第終了。

アクリルスタンド(全7種)

「アクリルスタンド(全7種)」(各1,760円)は、コミック棚で販売する。ラインナップは、朝倉シン、坂本太郎、南雲、大佛、X(スラー)、勢羽夏生、神々廻。

アクリルキーホルダー(全7種)

「アクリルキーホルダー(全7種)」(880円)。コミック棚で販売、全7種のランダム形式での販売。

@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは単体ランダム販売(880円)と7種のコンプリートセットでの販売(6,160円)を行う。

キャラクターカード (全7種 14柄)

「キャラクターカード (全7種 14柄)」(605円)は、コミック棚で販売、全7種のランダム形式での販売。

@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは単体ランダム販売(605円)と7種のコンプリートセットでの販売(4,235円)を行う。

＠Loppi・HMV限定予約販売

＠Loppi・HMV限定で『SAKAMOTO DAYS』のオリジナルグッズを予約販売する。受付期間は2025年9月2日10:00～10月6日23:30、お渡し日は2026年3月12日より開始。

もちどる (全5種)

「もちどる (全5種)」(各3,828円)のうち、坂本太郎と朝倉シンのもちどるにつきましては再販売。

ガチャきゃらポーチ (全7種)

「ガチャきゃらポーチ (全7種)」(各2,970円)は、カラビナ付きPVCポーチ・缶バッジ・キャラクターカードのセット。

ステッカーセット (全3種)

「ステッカーセット (全3種)」(各1,980円)。

ローソンマルチコピー機オリジナルブロマイド

第四弾は2025年9月2日～10月6日、第五弾は2025年9月23日～10月6日。ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『SAKAMOTO DAYS』のアニメ場面写ブロマイドを販売する。お好きな絵柄を選べる。

アニメ場面写ブロマイド (【第四弾】全50種、【第五弾】全60種)

L判は各300円、2L判は各500円。

ローソンオリジナルブロマイドの詳細ページは、9月2日より公開予定。

