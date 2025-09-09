ローソンは、9月16日より、全国のローソン店舗で劇場版『チェンソーマン レゼ篇』キャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルフード・グッズの販売などを実施する。

先着・数量限定でもらえるオリジナルグッズ

全国のローソン(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で対象商品を購入すると、オリジナルグッズが先着・数量限定でもらえる。

オリジナルクリアファイル

9月16日7:00～9月29日のキャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」(全6種・各店計24枚)を1枚プレゼントする。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚まで。景品がなくなり次第終了。

オリジナルステッカー(全7種・各店計18枚)

9月16日7:00～10月6日のキャンペーン期間中に対象のエナジードリンクを2点購入すると、先着・数量限定「オリジナルステッカー」(全7種・各店計18枚)を1枚プレゼントする。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計7枚まで。景品がなくなり次第終了。

Ponta会員・dポイントカード会員限定!オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーン

エントリー期間中にキャンペーンサイトでエントリーし、Pontaカード又はdポイントカードを提示して、対象商品を1点購入すると1スタンプがたまる。スタンプをためて応募して、オリジナルグッズが当たる。

エントリー・対象商品購入期間は、9月16日0:00～10月6日23:59。応募期間は9月17日16:00～10月13日23:59。

プレゼントは、「オリジナルスカジャン」が必要応募スタンプ数5スタンプ・抽選プレゼント数は30名、「オリジナルトートバッグ」が必要応募スタンプ数3スタンプ・抽選プレゼント数は100名、「モンスターエナジー1ケース」が必要応募スタンプ数2スタンプ・抽選プレゼント数は100名。

オリジナルフード発売

9月16日より、オリジナルフードを発売する。商品がなくなり次第終了。

取扱商品は、「『チェンソーマン』ガーナミルク」「『チェンソーマン』ガーナブラック」「『チェンソーマン』クランキー」(各977円)、いずれもオリジナルコースター1枚入り(各商品ごとに全3種)、「さけるグミ チェンソーマン」(171円)。

ローソン・@Loppi・HMV限定数量限定!オリジナルグッズ

期間9月16日より、ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のオリジナル商品を数量限定で発売する。商品がなくなり次第終了。田子町店(青森)は9月17日発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は9月18日発売。

取扱商品は、「アクリルスタンド(全7種)」(各1,980円)、「アクリルキーホルダー(全7種)」(880円)、「ぬいぐるみキーホルダー」(1,980円)。いずれもコミック棚で販売する。

なお、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは「アクリルスタンドセット」(13,860円)、「アクリルキーホルダーセット」(6,160円)を販売する。

@Loppi・HMV限定予約販売

@Loppi・HMV限定で劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のオリジナルグッズを予約販売する。受付期間は9月16日10:00～10月20日月23:30、お渡し日は2026年2月5日より開始。

取扱商品は、「クッション」(6,600円)、「グラス＆コースターセット(全2種)」(各3,630円)、「ブランケット」(6,600円)。

ローソン・@ Loppi・HMVオリジナル商品は@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて予約受付も実施する。受付期間は9月16日10:00～10月20日23:30、お渡し日は2026年2月5日より開始。

(C)2025 MAPPA2025 MAPPA/チェンソーマンプロジェクト/チェンソーマンプロジェクト

(C)藤本タツキ/集英社藤本タツキ/集英社

(C)Lawson, Inc.Lawson, Inc.

画像は全てイメージです。

商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。