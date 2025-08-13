ローソンは8月12日より、「ビッグピート スーパースモーキーハイボール」と「ジンクス ジンソーダ」を販売している。

「ビッグピート スーパースモーキーハイボール」は、スモーキーさが人気の「ビッグピート」を使用した初のハイボール。デザイン、味わい共にインパクトある商品で、価格は438円。

ビッグピート スーパースモーキーハイボール

「ジンクス ジンソーダ」は、200年以上の歴史を誇る「ジンクス オールドトムジン」を使用したジンソーダ。ほのかな柑橘の甘味が楽しめる軽やかな味わいが特徴となっている。価格は、220円。